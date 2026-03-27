Capturan a dos personas que habrían agredido a policías tras colarse en Transmilenio

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Foto: Policía de Bogotá

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Dos personas en hechos distintos fueron capturadas por el presunto delito de violencia contra servidor público.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el primer caso ocurrió en la estación de Transmilenio, Héroes. Allí una mujer habría intentado ingresar irregularmente al sistema de transporte y, tras ser requerida por una auxiliar, la habría agredido física y verbalmente.

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El segundo hecho se presentó en la estación Calle 100, donde un hombre fue capturado luego de, al parecer, propinarle un golpe a una auxiliar de Policía que también le había reclamado por el ingreso irregular al sistema.

En ambos casos, las uniformadas requirieron atención médica e incapacidad.

Por su parte, las personas fueron capturadas y presentadas ante la Fiscalía por el presunto delito de violencia contra servidor público.

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Este no es el primer caso que se registra en la ciudad. Incluso, recientemente se conoció cómo una agresión afectó esta vez a unos pasajeros quienes, luego de supuestamente intentar colarse, fueron agredidos por el personal de vigilancia de Transmilenio.

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