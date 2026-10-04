#BOGOTÁ . Anoche 03OCT, autoridades capturaron a cinco presuntos "cosquilleros" en inmediaciones del Estadio El Campín durante la previa del concierto de BTS. ​A uno de los detenidos se le incautó un radio de comunicación con el que se coordinaba en tiempo real con otros cómplices… pic.twitter.com/lkdaz2X5VM

Los presuntos delincuentes habrían aprovechado la asistencia de más de 100 mil personas para cometer los hurtos. Incluso, durante su aprehensión, las autoridades le encontraron a uno de ellos un walkie-talkie, donde aparentemente coordinaban el delito.

Durante la segunda y última fecha de presentación de la banda surcoreana BTS, cinco personas fueron capturadas al ser sorprendidas aparentemente robando bajo la modalidad de cosquilleo.

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Capturan a supuestos ‘cosquilleros’ en concierto de BTS: coordinaban los robos con una radio

Durante el evento, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó 2.900 uniformados de las diferentes especialidades en inmediaciones del estadio El Campín y Vive Claro, escenarios de show musicales durante este fin de semana.

BTS dejó millonario impacto económico para Bogotá

Los dos conciertos de la agrupación surcoreana dejarían un impacto económico de $126.054 millones para la ciudad, es decir, cerca de $63.027 millones por cada jornada, según estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Durante las dos fechas, se habrían generado 5.244 empleos directos e indirectos y efectos directos en actividades de hoteles, restaurantes, comercio y servicios.

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“Que un grupo musical logre proyectar la creación de más de 5.200 empleos nos confirma que los grandes espectáculos son motores fundamentales para la economía de la ciudad”, señaló María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

BTS vuelve a poner a Bogotá en el mapa de los grandes espectáculos internacionales y demuestra cómo este tipo de eventos dinamiza diferentes sectores de la economía, mientras miles de visitantes conocen y disfrutan de la ciudad.