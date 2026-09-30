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Un hombre señalado de abusar a un estudiante de 15 años fue capturado mediante orden judicial en el barrio Alameda Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar. La detención fue realizada por investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, después de adelantar labores de inteligencia y recolección de información.

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Capturan en Ciudad Bolívar a docente señalado de abusar de un estudiante de 15 años

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 10 de agosto. Según la Policía, el adolescente asistía a una fundación para recibir clases de refuerzo escolar y el capturado se desempeñaba como docente y director de esa organización.

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El hombre presuntamente aprovechó la relación de confianza que había construido como educador para pedirle al estudiante que subiera hasta su residencia, ubicada en el segundo piso del mismo lugar.

Una vez dentro del inmueble, habría cerrado las puertas y cometido actos sexuales contra el menor de edad, de acuerdo con la investigación. Las autoridades no precisaron cómo se conoció el caso, cuándo fue presentada la denuncia ni si el adolescente recibía acompañamiento psicológico y familiar.

Deberá responder ante la justicia

La Policía indicó que el detenido dirigía la fundación desde hacía aproximadamente diez años. El comunicado también señala que aseguró llevar más de 35 años vinculado al proyecto, una información sobre la cual no se entregaron mayores detalles.

Tras su captura, el hombre quedó a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de acto sexual violento agravado. Un juez deberá definir su situación jurídica.

El caso vuelve a encender las alertas sobre las violencias contra niños, niñas y adolescentes en Bogotá. Entre 2024 y mayo de 2026 se reportaron cerca de 40.000 casos, aproximadamente la mitad relacionados con violencia sexual. Las niñas y adolescentes concentraron más del 73 % de estos últimos registros.

En los entornos educativos, durante 2025 se contabilizaron 10.793 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 82,7 % correspondió a instituciones públicas. Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar registraron la mayor concentración de casos.

Cualquier situación que ponga en riesgo a un menor puede denunciarse mediante la Línea 141 del ICBF o, ante una emergencia, en la Línea 123.

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