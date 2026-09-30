Concierto de BTS generará más de COP 99 mil millones de ingresos para Bogotá

De acuerdo con el perfil de evento elaborado por el Observatorio de Turismo de…

El furor de este grupo no solo permitirá llenar dos veces el estadio El Campín, sino que también impulsará viajes, estadías, gastronomía, transporte y compras en la ciudad.

Este viernes 2 y sábado 3 de octubre, la famosa agrupación surcoreana BTS iniciará su gira por Latinoamérica en Colombia. Desde las 8 de la noche, M, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook entregarán un show de más de 2 horas a al menos 53 mil asistentes.

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De acuerdo con el perfil de evento elaborado por el Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT), se estima que los asistentes moverán más de $99 mil millones de pesos en la economía de la ciudad. El mayor componente del gasto estará en alimentos y bebidas, con $39.108 millones, seguido por alojamiento, con $29.384 millones; transporte interno, con $17.557 millones, y compras y recuerdos, con $12.976 millones.

Y es que el 18,4 % de las compras de boletas se realizó desde fuera de Colombia, ocupando el segundo lugar entre los conciertos con mayor participación de compras internacionales en Ticketmaster Colombia entre marzo de 2025 y marzo de 2026, después de Bad Bunny. Ecuador, México y Venezuela concentraron más de la mitad de las compras realizadas desde el exterior.

Para la semana comprendida entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, las reservas de vuelos hacia Bogotá también crecieron 46,6 % frente al mismo periodo de 2025.

Pero el impacto del evento va más allá de las dos noches de concierto. El Observatorio de Turismo de Bogotá estima que 25 % de los asistentes serán visitantes provenientes de otras ciudades de Colombia. Entre estos viajeros, el 62,1 % permanecerá tres días o menos en Bogotá, mientras que la estadía promedio será de cuatro días. Además, el 39,9 % de las reservas corresponde a grupos de tres o más pasajeros.

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Todo está listo para que Bogotá sea anfitriona de esta banda surcoreana que, además, fueron declarados como huéspedes de honor por la Alcaldía.

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