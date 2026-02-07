Capturan en Soacha a delincuente del Tren de Aragua: era requerido por Estados Unidos

Hagy José Barrios Rojano Foto: Policía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), capturó en vía pública del municipio de Soacha (Cundinamarca) al colombiano Hagy José Barrios Rojano, señalado de integrar la banda delincuencial y transnacional en Centro América, Tren de Aragua.

Lea más: Tragedia en Guachetá: rescatan los cuerpos sin vida de los otros cuatro mineros

De acuerdo con las autoridades, este sujeto presuntamente se desempeñaba como enlace internacional con la organización criminal y sería el presunto responsable de coordinar y ejecutar homicidios selectivos, secuestros y actividades de tráfico ilícito de drogas.

A detalle, las indagaciones apuntan a que en Albuquerque, Nuevo México (EE. UU.), la red criminal mantenía una infraestructura clandestina e improvisada para el funcionamiento de laboratorios destinados a la producción de clorhidrato de cocaína y metanfetamina, así como un componente logístico en zona fronteriza para el traslado terrestre del estupefaciente e ingreso a territorio estadounidense.

Barrios fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites correspondientes para su extradición, conforme a los tratados internacionales vigentes entre Colombia y Estados Unidos.

Le puede interesar: “Quiero que le vaya bien al alcalde, por el bien de la ciudad”: presidente del Concejo

La Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México, ya lo había requerido por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, secuestro, homicidio y concierto para delinquir.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.