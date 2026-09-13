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Renovación urbana en Usaquén: vecinos temen expropiación, Distrito llama a la calma

La Actuación Estrategia Teleport-Santa Fe genera inquietud entre los vecinos por la posibilidad de expropiación, en caso de no vender. Al preguntar al Distrito, habla de la protección a moradores.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
13 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
En los barrios Santa Ana Norte, Santa Ana Occidental, Francisco Miranda y Fundación Paulina y Ernesto Valenzuela, en la localidad de Usaquén, se proyecta la Actuación Estratégica Teleport-Santafé.
En los barrios Santa Ana Norte, Santa Ana Occidental, Francisco Miranda y Fundación Paulina y Ernesto Valenzuela, en la localidad de Usaquén, se proyecta la Actuación Estratégica Teleport-Santafé.
Foto: Cortesía Hugo Camero

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Convertir cuatro tradicionales barrios del norte de Bogotá, que suman menos de 400 casas y 1.800 habitantes, en un gran polo de desarrollo urbano y comercial con casi 6.000 apartamentos para 16.000 personas, es el plan de la Actuación Estratégica (AE) Teleport-Santafé, que está ad portas de ser aprobada, para comenzar la renovación urbana en Usaquén. En la mira están los barrios Santa Ana Norte, Santa Ana Occidental, Francisco Miranda y Fundación Paulina y Ernesto Valenzuela, en la localidad de Usaquén, los cuales someterían a renovación…

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. alexmarin55 jamarin@elespectador.com
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