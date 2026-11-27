La definición obliga a las autoridades a mantener o recuperar estos ecosistemas vinculados al recurso hídrico, así como conservar la biodiversidad y favorecer la conectividad ecológica, por encima del desarrollo de actividades en estos espacios geográficos. En otras palabras, es deber…

Las quebradas Las Delicias (Chapinero) y Callejas (Usaquén) en Bogotá fueron delimitadas por la CAR y la Secretaría de Ambiente bajo la emisión de dos resoluciones.

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La definición obliga a las autoridades a mantener o recuperar estos ecosistemas vinculados al recurso hídrico, así como conservar la biodiversidad y favorecer la conectividad ecológica, por encima del desarrollo de actividades en estos espacios geográficos. En otras palabras, es deber de los municipios o distritos reglamentar el uso del suelo —según el artículo 313 de la Constitución— teniendo en cuenta los atributos del determinante ambiental.

La CAR detalló que el acotamiento de la ronda hídrica comprende tres elementos fundamentales: el cauce, correspondiente al espacio por donde fluye el agua; la faja paralela, que acompaña el cauce y cumple funciones de protección y el Área de Protección o Conservación Aferente (APCA), que contempla zonas relevantes para el sostenimiento de los procesos ecológicos asociados al cuerpo de agua.

Para establecer sus límites, la Corporación agregó que se tuvo en cuenta análisis de información topográfica y climática, imágenes de sensores remotos, fotografías aéreas, modelos digitales del terreno y herramientas de modelación hidrológica e hidráulica, entre otros insumos técnicos.

En el caso de la quebrada Las Delicias, las medidas contemplan criterios de preservación relacionados con el mantenimiento de la composición, estructura y función de la biodiversidad, así como la protección de los procesos naturales que tienen lugar en el entorno de la quebrada.

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De esta manera, ambas entidades se comprometieron en la gestión ambiental de los cuerpos de agua de Bogotá.

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