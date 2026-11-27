Durante la audiencia, el fiscal narró cómo estos hombres se repartieron tareas de conducción, apoyo de otro vehículo, entre otros roles. A más detalle, el ente acusador…

Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo, fueron acusados en las últimas horas por la Fiscalía como presuntos responsables del secuestro y homicidio del funcionario de la Procuraduría y cátedratico de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Durante la audiencia, el fiscal narró cómo estos hombres se repartieron tareas de conducción, apoyo de otro vehículo, entre otros roles. A más detalle, el ente acusador señaló que Sergio Vásquez y Michael Chitiva fueron quienes infringieron dolor a la víctima con arma cortopunzante y golpes para doblegarlo y conseguir el acceso a las cuentas bancarias.

Lea más: Robo en Oxxo de Suba: asaltante se puso el uniforme de la cajera y confundió a la Policía

Sin bastarles y dejándolo en total estado de indefensión, los acusados le causaron más dolor y sufrimiento, asfixiándolo hasta provocarle la muerte.

Estos hombres deberán responder en juicio como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y secuestro extorsivo agravado, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La pena podría alcanzar los 50 años de cárcel.

El día del crimen

Como lo contamos en El Espectador, durante la audiencia de legalización e imputación de cargos, se conoció que estos sujetos harían parte de una de las bandas delincuenciales más peligrosas de paseos millonarios en Bogotá. De hecho, este crimen tendría conexión con el secuestro extorsivo del que fue víctima Diana Ospina.

Los hechos se remontan al 15 de enero, cuando el docente salió a las 10:00 p. m. de la Clínica El Country y tomó un taxi en la carrera 15 con calle 82. El conductor era alias “Cabezón”. Ese mismo día entre las 11:35 y las 11:38 de la noche, el cuerpo sin vida de Cubides Ariza fue abandonado en la vereda Soches (Usme), sobre la antigua vía al Llano. “Lo prendieron en gasolina y el dictamen de Medicina Legal dice que le echaron gasolina en las manos para tratar de eliminar sus huellas dactilares”, indicó la fuente.

El robo, según la fuente, no ocurrió en el trayecto, sino cuando el cuerpo ya había sido abandonado. Fueron tres transacciones entre la 1:25 y la 1:51 de la mañana: una compra por COP 250.000 y dos retiros por COP 2 millones y COP 4 millones. Estas operaciones no se habrían hecho en un cajero, sino mediante contacto en datáfonos. Lo que indicaría que un tercero habría participado, entregándoles a los presuntos responsables el dinero en efectivo.

Le puede interesar: La ciudad que proyecta la Alcaldía y la Soacha que perciben sus habitantes

Los presuntos autores del secuestro y homicidio del docente fueron imputadas en marzo de este año y desde entonces permanecen privadas de la libertad en la cárcel distrital.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.