Tras sacar el dinero de la caja registradora, se disponían a escapar con el plan que tenían previsto, pero les…

¡Se hicieron pasar por empleados de un supermercado y hasta atendieron a un policía! Su plan era hurtar un local comercial en Suba pero los uniformados lo frustraron en segundos. Cuatro personas fueron capturadas, un arma incautada y $7 millones en mercancía recuperada. pic.twitter.com/MC8PRabsk9

Cámaras de seguridad del establecimiento evidenciaron el momento en que ingresaron y, con armas de fuego, intimidaron a dos trabajadoras, encerrándolas en una de las bodegas.

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Cuatro hombres de nacionalidad venezolana fueron capturados en flagrancia tras cometer un hurto en un local comercial de la cadena Oxxo ubicado en el barrio La Floresta (Suba).

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Robo en Oxxo de Suba: asaltante se puso el uniforme de la cajera y confundió a la Policía

Tras sacar el dinero de la caja registradora, se disponían a escapar con el plan que tenían previsto, pero les falló: a las empleadas las obligaron a quitarse el uniforme y entregárselo a los asaltantes. La grabación documentó cómo uno de ellos se cambió rápidamente.

Sin embargo, ante la oportuna alerta a las autoridades, patrulleros llegaron al lugar y, por algunos minutos, lograron confundirlos haciéndose pasar por empleados.

No obstante, los uniformados, al revisar el lugar, encontraron a dos de los asaltantes ocultos detrás de un mostrador y uno más que seguía vigilando a las empleadas.

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Los cuatro hombres fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía. La Policía Nacional recuperó los COP 7 millones hurtados.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre del 2026, se han registrado 7.565 hurtos a comercios en la ciudad, una variación de 2 % menos respecto al mismo periodo del año pasado.

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