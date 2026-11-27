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Cuatro hombres de nacionalidad venezolana fueron capturados en flagrancia tras cometer un hurto en un local comercial de la cadena Oxxo ubicado en el barrio La Floresta (Suba).
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Cámaras de seguridad del establecimiento evidenciaron el momento en que ingresaron y, con armas de fuego, intimidaron a dos trabajadoras, encerrándolas en una de las bodegas.
Tras sacar el dinero de la caja registradora, se disponían a escapar con el plan que tenían previsto, pero les falló: a las empleadas las obligaron a quitarse el uniforme y entregárselo a los asaltantes. La grabación documentó cómo uno de ellos se cambió rápidamente.
Sin embargo, ante la oportuna alerta a las autoridades, patrulleros llegaron al lugar y, por algunos minutos, lograron confundirlos haciéndose pasar por empleados.
No obstante, los uniformados, al revisar el lugar, encontraron a dos de los asaltantes ocultos detrás de un mostrador y uno más que seguía vigilando a las empleadas.
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Los cuatro hombres fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía. La Policía Nacional recuperó los COP 7 millones hurtados.
De acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre del 2026, se han registrado 7.565 hurtos a comercios en la ciudad, una variación de 2 % menos respecto al mismo periodo del año pasado.
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