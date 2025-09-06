Carrera de la Mujer 2025: conozca el recorrido y cierres viales para este domingo

Programen sus recorridos con anticipación. Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo 7 de septiembre se llevará a cabo la Carrera de la Mujer, por lo cual, la Secretaría de Movilidad autorizó el siguiente plan de movilidad para ese día.

Lea más: Tras los cortes, restablecen el servicio de agua en Suba, Fontibón y Engativá

¿Qué cierres están autorizados?

Sábado 6 de septiembre

Carrera 60

Calzada occidental: entre Av. Calle 63 y Av. Calle 53

Cierre total: desde las 12:00 p. m. del sábado hasta las 4:00 p. m. del domingo

Calzada oriental: entre Transversal 59A y Av. Calle 63

Cierre total: desde las 11:00 p. m. del sábado hasta las 4:00 p. m. del domingo

Más noticias: Lo que se sabe de la muerte de Nicolás Ávila en un hotel del norte de Bogotá

Domingo, 7 de septiembre, de 6:00 a. m. a 9:30 a. m.

Av. Carrera 60 (ambas calzadas): entre Av. Calle 26 y Av. Calle 53

Av. Calle 53 (ambas calzadas): entre Av. Carrera 60 y Carrera 66A

Calle 44 (ambas calzadas): entre Av. Carrera 60 y Carrera 52

Av. Calle 53 (calzada sur): entre Av. Carrera 60 y Carrera 27

Av. Calle 53 (calzada norte): entre Av. Carrera 60 y Carrera 27 (hasta las 11:00 a. m.)

De 6:00 a. m. a 11:00 a. m.

Carrera 28: entre Av. Calle 53 y Calle 53B Bis

Transversal 28 (calzada occidental): entre Calle 53B Bis y Diagonal 61C

Calle 53B Bis (ambas calzadas): entre Av. NQS y Transversal 28

Diagonal 61C: entre Transversal 28 y Av. Carrera 30 (NQS)

Av. Carrera 30 (NQS, calzada occidental lenta): entre Diagonal 61C y Calle 93 Bis (hasta las 10:30 a. m.)

Le puede interesar: Del campo al plato: el desafío de Bogotá para garantizar alimentos a precio justo

¿Qué desvíos están autorizados?

Para el sector del Parque Simón Bolívar, el Distrito autorizó que:

Sentido norte–sur por la Avenida Carrera 60: Los vehículos deberán tomar la Avenida Calle 63 al occidente, continuar por la Avenida Carrera 70 y luego por la Avenida Rojas hacia el sur.

Sentido oriente–occidente por la Avenida Calle 53: Deberán desviar por la Carrera 27 al norte, luego tomar la Calle 53B al oriente, seguir por la Avenida Carrera 24 al sur, la Avenida Calle 45 al occidente, la Avenida NQS al sur y finalmente la Avenida Calle 26 al occidente.

Sentido sur–norte por la Avenida Carrera 68 (para tomar la Calle 53 al oriente): Recomiendan continuar por la Avenida Carrera 68 al norte y tomar la Avenida Calle 63 al oriente.

Sentido sur–norte por la Avenida Carrera 50: Los vehículos deben tomar la Avenida Calle 26 al oriente y luego la Avenida NQS al norte.

Sentido oriente–occidente por la Avenida Calle 26 (para tomar Carrera 50 o Carrera 60 al norte): Deben continuar por la Avenida Calle 26 al occidente y tomar la Avenida Carrera 68 o la Avenida Boyacá.

En el sector de la avenida NQS cuadrante de la avenida calle 63 y calle 92:

Sentido oriente–occidente por la Avenida Calle 80 (con intención de tomar la NQS al sur): Los conductores deben continuar por la Avenida Calle 80 al occidente y tomar la Avenida Carrera 68 o la Avenida Boyacá hacia el sur.

Sentido oriente–occidente por la Avenida Calle 72 (con intención de tomar la NQS al sur): Se recomienda tomar la Avenida Carrera 68 o la Avenida Boyacá hacia el sur.

Sentido oriente–occidente por la Avenida Calle 68 (con intención de tomar la NQS al sur): Los vehículos deben desviar por la Avenida Carrera 60 hacia el sur.

Sentido occidente–oriente por la Avenida Calle 63 (con intención de tomar Carrera 60 o Carrera 50 al sur): Se debe continuar por la Avenida Calle 63 al oriente y tomar la Avenida NQS hacia el sur.

Sentido norte–sur por la Avenida Carrera 24 (con intención de tomar la Calle 53 al occidente): Los conductores deben tomar la Transversal 25 al sur, seguir por la Diagonal 53C al oriente, retomar la Carrera 24 al sur y continuar por la Avenida Calle 45 al occidente.

¿Cuáles serán las vías alternas?

Avenida NQS en el sentido de sur - norte.

Avenida carrera 68 en el sentido de norte - sur.

Avenida Boyacá en el sentido norte - sur y sur - norte.

Avenida Rojas en los sentidos norte - sur y sur - norte.

Avenida calle 80 (sentido oriente – occidente y occidente - oriente).

Avenida calle 72 (sentido oriente – occidente y occidente - oriente).

Avenida calle 68 (sentido oriente – occidente y occidente - oriente).

Avenida calle 63 (sentido oriente – occidente y occidente - oriente).

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.