La medida busca distribuir el tráfico entre la Séptima y la Autopista Norte, corredor por el que salen cerca de 5.300 vehículos cada sábado en la mañana.

La Secretaría de Movilidad pondrá en marcha desde este 26 de septiembre un piloto de contraflujo que operará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. durante cuatro sábados consecutivos. En ese horario, todos los carriles del tramo habilitado conducirán hacia la salida de la ciudad.

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Carrera Séptima tendrá contraflujo los sábados: así funcionará la salida de Bogotá

“Vamos a medir su efectividad y el comportamiento del tráfico para, con estos resultados, definir si la implementamos de forma permanente”, explicó María Fernanda Ortiz, secretaria distrital de Movilidad.

¿Cómo funcionará el contraflujo?

Los vehículos que viajen hacia el norte podrán ingresar a la carrera Séptima y continuar por este corredor desde la calle 193 hasta la calle 245.

Movilidad instalará señalización especial y desplegará agentes de tránsito, integrantes del Grupo Guía y uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte para orientar a los conductores y atender cualquier novedad.

Quienes necesiten ingresar a Bogotá durante las cuatro horas del contraflujo no podrán circular hacia el sur por ese tramo de la Séptima. La alternativa será tomar la Autopista Norte hasta la calle 183 y avanzar por esta vía hacia el oriente.

La entidad recomendó consultar las aplicaciones de navegación y sus canales oficiales antes de iniciar el recorrido, pues el comportamiento del tráfico podría cambiar durante las primeras jornadas.

La ruta Torca–Tibabita cambiará su recorrido

El piloto también modificará temporalmente el trayecto de la ruta rural 18-14 Torca–Tibabita.

Durante el contraflujo, el servicio circulará por la Autopista Norte hacia el sur hasta la calle 183 y luego tomará esta vía hacia el oriente para conectarse con la carrera Séptima. Desde allí avanzará hacia el norte hasta la calle 245.

Después se dirigirá hacia la Autopista Norte, llegará al retorno ubicado antes del peaje Andes y continuará nuevamente hacia el sur hasta la calle 187.

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Al terminar las cuatro jornadas, la Secretaría de Movilidad analizará los tiempos de viaje, el flujo vehicular y las afectaciones sobre las vías cercanas. Con esos resultados decidirá si mantiene el contraflujo, introduce ajustes o descarta su implementación permanente.

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