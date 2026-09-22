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Costoso cambio: la billonaria pérdida de los taxistas y el dilema de las APP de transporte

Un estudio revela pérdidas por $28,67 billones en el gremio taxista en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, pero datos de la industria muestran cómo las plataformas digitales han impulsado ingresos y empleo. En medio de fallos judiciales, vacíos legales y beneficios para los usuarios, Bogotá es epicentro del choque.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
21 de septiembre de 2026 – 09:32 p. m.
Los taxistas en Bogotá han protestado en múltiples oportunidades contra las aplicaciones de transporte. EFE/ Carlos Ortega
Los taxistas en Bogotá han protestado en múltiples oportunidades contra las aplicaciones de transporte. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

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Pedir un vehículo particular, que presta servicios de transporte, todavía implica sentarse adelante y, si toca, decir que el conductor es pariente. No obstante, los servicios de las plataformas de movilidad siguen ganando terreno (en medio de un limbo jurídico) y, de paso, acabando con el monopolio del transporte individual de pasajeros, que hasta hace nueve años era exclusivo de los taxistas. El impacto de esta nueva dinámica en la movilidad lo sienten los taxistas en su bolsillo y ya hay cifras claras.

Las dimensiones son billonarias. Una…

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. alexmarin55 jamarin@elespectador.com
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Comentarios
  • Carlos(93982)Hace 57 minutos
    Siempre tomaba el taxi oficial del aeropuerto. Pero en el ultimo año una carrera que valia 55000 ahora vale 85 mil o 90 mil. Ya casi nadie los toma. Un incremento de 40 % en el precio. Que esperaban ???
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