A la cárcel ‘Los Tideo’: delincuentes que utilizaban menores para vender drogas

Los 14 judicializados suman 50 anotaciones penales por los delitos de concierto para delinquir, hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Foto: Fiscalía

Un año duró la investigación de la Fiscalía y Policía de Bogotá con el despliegue de actividades como interceptaciones telefónicas, entrevistas, vigilancias y seguimientos, además de la participación de un agente en cubierto para evidenciar las acciones delincuenciales de la banda ‘Los Tideo’, dedicada a la venta de estupefacientes que incluía la instrumentalización de menores de edad.

Fue así como lograron perfilar a 14 delincuentes y determinar que tenían dos puntos de expendio: una casa aledaña a varias instituciones educativas y el gimnasio al aire libre del parque El Laguito, lugares que acondicionaban para ocultar los alucinógenos en contadores, postes, tubos de aguas lluvia, árboles y máquinas de ejercicio, aprovechándose de la cercanía con la reserva natural humedal Juan Amarillo para ocultarse en la zona boscosa ante la presencia policial.

Entre los capturados se encuentran sus cabecillas, alias ‘El Duende’ y ‘Santi’ coordinadores de cada punto y eran quienes traían la droga (marihuana y cocaína) para almacenarla en una de las residencias. También, se encuentran alias ‘Paraco’ y ‘Fercho’ encargados de utilizar armas de fuego y cortopunzantes como machetes para mantener el control de la zona y amedrentar a los habitantes de la localidad para evitar ser denunciados.

Asimismo, las mujeres de esta organización y dos menores de edad (uno de nacionalidad venezolana) eran quienes transportaban las sustancias estupefacientes desde la casa acopio (ubicada en la misma zona) hasta los puntos de expendio para evitar llamar la atención de los uniformados que patrullan el sector.

Fueron enviados a la cárcel

Las autoridades adelantaron 13 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Suba, Los Mártires, Puente Aranda y Engativá donde se materializaron las 15 órdenes de captura y una en flagrancia por los delitos de tráfico de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir. Durante los operativos fueron hallados 13 kilos de marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Los 14 capturados suman 50 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), por diferentes delitos.

De esta manera, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; uso de menores para la comisión de delitos; y destinación ilícita de inmuebles. Los procesados no aceptaron los cargos.

Una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

