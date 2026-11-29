Durante al menos cuatro años las páginas web oficiales de servicios de movilidad fueron suplantadas para engañar a los ciudadanos que buscaban saldar sus trámites. Una red delincuencial habría creado al menos 150 páginas web fraudulentas para estafar a quienes necesitaban comprar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o pagar el pico y placa solidario en Bogotá. Según una investigación de la Fiscalía, la estructura habría afectado a más de 294 víctimas entre 2022 y 2026.

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Cayó red que creó 150 páginas falsas para estafar con el SOAT y el pico y placa solidario

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De acuerdo con el expediente del caso, los implicados creaban portales que imitaban las páginas oficiales de compañías aseguradoras y de la Secretaría de Movilidad. A través de estos sitios buscaban captar información personal y datos financieros de los ciudadanos.

Esta organización delincuencial, conformada por tres hombres y tres mujeres, montó una operación no solo para crear las páginas, también para difundir en redes sociales los falsos enlaces y ofrecer los supuestos servicios de movilidad. Cada uno de los integrantes tenía una función específica: Brayan Alexander Morales, señalado como cabecilla, habría coordinado las actividades; Cristian Camilo Del Castillo Zabala y Diego Andrés Sánchez Ortiz estarían a cargo del diseño y funcionamiento de las páginas; Deisy Carolina Ballén Carvajal habría contactado telefónicamente a las víctimas, mientras que Solangy Jineth Rodríguez Avendaño y Natalie Dayana Enciso Correa cumplirían labores de apoyo técnico y financiero.

La creación de páginas web que simulaban ser los portales oficiales de compañías aseguradoras y de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá sería una de las modalidades delictivas utilizadas por una organización ilegal para engañar a ciudadanos interesados en adquirir el… pic.twitter.com/tzIZ8k2yWb — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 29, 2026

La investigación también estableció que, para atraer a las víctimas, los señalados utilizaban estrategias de publicidad y posicionamiento en buscadores de internet, de manera que las páginas suplantadas aparecían en los primeros resultados de búsqueda. La Fiscalía indicó, además, que estarían involucrados en el diseño de sitios web en otros países.

Los seis fueron capturados por la Policía Nacional en operativos realizados en Bogotá, Fusagasugá y Soacha, Cundinamarca. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de concierto para delinquir y suplantación de sitios web para capturar datos personales. Cargos que no fueron aceptados por ninguno de los procesados.

No caiga en la trampa: así puede reconocer páginas falsas

No es la primera vez que las páginas del Distrito son suplantadas para captar datos y pagos. En vista de los constantes intentos de fraude, la Secretaría de Movilidad entregó claves para identificar un engaño. Estas páginas pueden utilizar colores, logotipos, fotografías e incluso diseños similares a los de las entidades públicas para generar confianza. Por eso, dice la entidad, no basta con que una página “se vea oficial”: hay que revisar la dirección web.

La Secretaría ha identificado y denunciado ante las autoridades diferentes portales que intentan suplantar la plataforma oficial. Entre ellos se encuentran:

https://www.picoyplucasolidario-movilidadbogotast/siniciar

https://wwwpicoyplacasolidario-movilidadbogotast

http://mipicoypfaca-solidario.com/picopiaco

Estos sitios ya fueron denunciados ante las autoridades y dados de baja, no obstante pueden seguir activos otros portales falsos. Otro dato para identificarlos está en revisar cada letra, pues el mínimo cambio podría dar indicios de un fraude. En algunos casos, las páginas fraudulentas utilizan nombres casi idénticos al oficial, pero añaden cambios en una letra, agregan o eliminan caracteres o utilizan dominios diferentes al institucional.

Por ejemplo, el portal oficial utiliza “picoyplacasolidario”. Una modificación mínima en el nombre puede llevar a una página que no pertenece a la Secretaría.

Cinco claves para no caer en páginas falsas

Revisar el dominio: el portal oficial está asociado al dominio institucional .gov.co. Desconfiar de páginas con dominios diferentes, modificaciones extrañas en el nombre o errores de escritura. No ingresar desde anuncios o enlaces desconocidos: evitar realizar el trámite desde enlaces que aparezcan en anuncios publicitarios, redes sociales, mensajes de texto o que sean enviados por terceros. No existen tramitadores autorizados: la Secretaría de Movilidad no tiene personas, empresas o páginas externas autorizadas para gestionar el Pico y Placa Solidario. Nunca pagar por fuera del portal oficial: No entregar dinero a cuentas personales, billeteras digitales ni realizar transferencias solicitadas por WhatsApp u otros canales. Si hay dudas, volver al origen.

Ingrese directamente a www.movilidadbogota.gov.co, ubicar el banner y desde allí acceder a Pico y Placa Solidario.

¿Cómo hacer correctamente el trámite?

Para solicitar el permiso, los ciudadanos deben:

Ingresar a www.movilidadbogota.gov.co. Seleccionar Pico y Placa Solidario en la sección de trámites y servicios Verificar que sean redirigidos al portal oficial picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co. Seguir el paso a paso establecido en la plataforma. Realizar el pago únicamente mediante los mecanismos habilitados dentro del portal oficial.

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