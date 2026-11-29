Según la entidad de protección, el hecho se registró hacia la 1:00 de la madrugada del sábado 28 de noviembre, en inmediaciones de un conjunto…

Tras la balacera registrada la madrugada del sábado cerca a un conjunto residencial en el barrio Prado Veraniego, la UNP entregó declaraciones y detalló lo sucedido durante el intento de hurto que dejó a dos delincuentes sin vida y a una civil herida. La Policía atrapó a un delincuente que trató de huir, atropellando a una mujer.

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Según la entidad de protección, el hecho se registró hacia la 1:00 de la madrugada del sábado 28 de noviembre, en inmediaciones de un conjunto residencial ubicado en la calle 127. Allí, una camioneta con cuatro ocupantes armados abordó a una persona protegida que descendía de una camioneta de alta gama. "Los sujetos habrían intentado cometer el hurto del vehículo", señaló la UNP.

Al parecer los asaltantes desconocían que se trataba de una camioneta de esquema de protección. "Ante la situación de riesgo, una de las personas del esquema de protección reaccionó con su arma de dotación para proteger la vida del beneficiario y sus acompañantes, produciéndose un intercambio de disparos. Como resultado del enfrentamiento y ante la acción heróica del funcionario de la UNP, dos de los presuntos delincuentes fallecieron y un tercero resultó herido", añadió en su comunicado.

Un detalle que llamó la atención es que el cuarto implicado, durante su intento de escape, atropelló a una de las acompañantes. "Sin embargo, gracias a la reacción de la Policía Nacional, fue interceptado y capturado para posteriormente quedar a disposición de las autoridades competentes".

Una mujer fue atropellada

En medio del intercambio de disparos, una de las personas de protección resultó herida por un impacto de arma de fuego en la pierna izquierda. "Asimismo, la acompañante afectada por el atropellamiento presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en uno de sus brazos".

Los heridos fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica y se recuperan satisfactoriamente, confirmó la UNP. Por su parte, el beneficiario del esquema, un exfuncionario público y su esposa, resultaron ilesos.

Ante este episodio, la entidad de protección realizó los procedimientos para mantener la continuidad del servicio al protegido y así garantizar sus condiciones de seguridad. "El caso quedó en conocimiento de las autoridades competentes, que deberán adelantar las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho y confirmar si el objetivo de los atacantes era el hurto del vehículo"

Por último, la UNP reconoció el valor, la vocación de servicio y la profesionalidad de sus escoltas. "Reiteramos el compromiso de trabajar sin escatimar esfuerzos, para garantizar la protección, la seguridad y la tranquilidad de las personas que cuentan con sus medidas de protección".

🛡️ Reacción heroica en el norte de Bogotá. Esquema de la UNP frustró el intento de hurto de un vehículo oficial en la calle 127. El beneficiario está ileso, un atacante fue capturado y nuestros heridos se recuperan satisfactoriamente. Todos los detalles en el comunicado oficial… pic.twitter.com/tB4rFYtGl6 — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) November 28, 2026

Asaltantes abatidos tenían antecedentes por varios delitos

El coronel Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó la captura de dos de los asaltantes, uno de los cuales resultó herido en la balacera. El comandante descartó que el hecho se debiera a un atentado a la persona protegida y confirmó que los delincuentes iban por la camioneta. "Incautamos tres armas de fuego en la escena", detalló

De acuerdo con la investigación preliminar, estos sujetos estarían involucrados en varios robos violentos de vehículos en las localdiades de Kenendy, Barrios Unidos y Suba. "Las dos personas capturadas presentan antecedentes por homicidio, fuga de presos y violencia contra servidor público.

Uno de los abatidos presentaba antecedentes por delitos de lesiones personales, mientras que el otro delincuente que falleció en la escena presentaba anotaciones por hurto calificado y uso de menores para la comisión de delitos.

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