Bogotá

Cierran fábrica de morcilla en Kennedy tras encontrar 200 kilos de producto en mal estado

El establecimiento vulneraba las normas ambientales y sanitarias distritales.

Redacción Bogotá
22 de noviembre de 2025 - 12:12 a. m.
Los alimentos se almacenaban junto a productos químicos y de aseo.
Foto: Alcaldía de Kennedy
Un establecimiento de procesamiento de cárnicos, que distribuía morcillas en condiciones insalubres y ponía en riesgo la salud de los consumidores, fue sancionado por las autoridades de la localidad de Kennedy. Según indicaron, el lugar vulneraba tanto las normas ambientales como las sanitarias del Distrito.

Según señalaron, encontraron más de 200 kilos de morcilla en mal estado.

¿Qué hallaron?

Según dieron a conocer, en el barrio Llano Grande, donde funcionaba el establecimiento, evidenciaron que el lugar no contaba con la documentación requerida para su adecuado funcionamiento.

“La salud no es un juego, todo lo contrario, es una prioridad, por eso vamos a inspeccionar a cada uno de los establecimientos que comercializan todo tipo de cárnicos para verificar que cumplan con lo establecido en la ley y evitar afectaciones a la comunidad y al cuidado del medio ambiente en Kennedy”, indicó, Karla Marín Ospina, alcaldesa Local de Kennedy.

De igual manera, identificaron condiciones inadecuadas, como:

  • Deficiencias en la limpieza de pisos y paredes.
  • Morcillas en el suelo.
  • Ausencia de estibas para el almacenamiento de alimentos.
  • Un manejo inadecuado de vertimientos, descargados directamente al alcantarillado, mezclados con agua y sangre, sin ningún sistema de tratamiento preliminar.

Inclusive, los alimentos los almacenaban junto a productos químicos y de aseo. Por lo anterior, las autoridades sellaron por cinco días la actividad económica e impusieron un comparendo al responsable del establecimiento y le recomiendan a los consumidores comprar los productos en comercios de confianza.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
