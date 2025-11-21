Cierran fábrica de morcilla en Kennedy tras encontrar 200 kilos de producto en mal estado

Los alimentos se almacenaban junto a productos químicos y de aseo. Foto: Alcaldía de Kennedy

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un establecimiento de procesamiento de cárnicos, que distribuía morcillas en condiciones insalubres y ponía en riesgo la salud de los consumidores, fue sancionado por las autoridades de la localidad de Kennedy. Según indicaron, el lugar vulneraba tanto las normas ambientales como las sanitarias del Distrito.

Lea más: Multan a reconocidos comercios de la calle 85 por mal manejo de basuras

Según señalaron, encontraron más de 200 kilos de morcilla en mal estado.

En Kennedy seguimos reforzando los operativos de inspección para proteger la salud de la comunidad. 💛❤️



Gracias a una denuncia ciudadana evitamos la distribución de más de 200 kilos de morcilla en malas condiciones.



👉 Lee la nota aquí: https://t.co/zwp6wuuEQo pic.twitter.com/xHU8zSzvoX — Alcaldía Local de Kennedy (@Alcaldiakennedy) November 21, 2025

¿Qué hallaron?

Según dieron a conocer, en el barrio Llano Grande, donde funcionaba el establecimiento, evidenciaron que el lugar no contaba con la documentación requerida para su adecuado funcionamiento.

“La salud no es un juego, todo lo contrario, es una prioridad, por eso vamos a inspeccionar a cada uno de los establecimientos que comercializan todo tipo de cárnicos para verificar que cumplan con lo establecido en la ley y evitar afectaciones a la comunidad y al cuidado del medio ambiente en Kennedy”, indicó, Karla Marín Ospina, alcaldesa Local de Kennedy.

Más noticias: Mapa e imágenes de las fuertes lluvias en Bogotá: estos son los sectores en donde más llueve

De igual manera, identificaron condiciones inadecuadas, como:

Deficiencias en la limpieza de pisos y paredes.

Morcillas en el suelo.

Ausencia de estibas para el almacenamiento de alimentos.

Un manejo inadecuado de vertimientos, descargados directamente al alcantarillado, mezclados con agua y sangre, sin ningún sistema de tratamiento preliminar.

Le puede interesar: A cuatro años del caso Leal, la SAE revela el estado real de los bienes del estilista

Inclusive, los alimentos los almacenaban junto a productos químicos y de aseo. Por lo anterior, las autoridades sellaron por cinco días la actividad económica e impusieron un comparendo al responsable del establecimiento y le recomiendan a los consumidores comprar los productos en comercios de confianza.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.