Cierran tres bares con fachada de sindicatos en Antonio Nariño: había menores, armas y droga

Tres establecimientos que, al parecer, funcionaban como bares bajo la fachada de sindicatos fueron sellados en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño. Durante el operativo, uniformados de la Policía Nacional encontraron menores de edad en su interior, así como armas cortopunzantes y sustancias estupefacientes. Los hallazgos derivaron en el cierre de los locales y la suspensión temporal de sus actividades durante tres meses.

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Tras las verificaciones realizadas por la Policía y funcionarios de entidades distritales, las autoridades identificaron tres establecimientos que, presuntamente, utilizaban documentación relacionada con su condición de sindicatos para evadir los controles y los horarios establecidos para este tipo de actividades comerciales. Además, detectaron el ingreso y la permanencia de menores de edad e incautaron armas cortopunzantes y estupefacientes.

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A diferencia de los bares, los sindicatos son organizaciones de trabajadores que buscan defender y promover los intereses de sus afiliados. Sus actividades están sujetas al marco legal que regula las organizaciones sindicales y a las competencias de inspección y vigilancia del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, la presunta utilización de estas organizaciones como fachada para desarrollar actividades comerciales plantea desafíos para las autoridades encargadas de la inspección y el control.

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Los vecinos de los sectores donde se concentran estos establecimientos son los más afectados por la problemática. Entre las localidades de Bogotá en las que se ha reportado la presencia de estos bares están Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Chapinero, Los Mártires y Teusaquillo. Residentes de estas zonas han denunciado problemas relacionados con el ruido, el consumo de alcohol y drogas, y la prostitución.

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Según cifras correspondientes a 2025 divulgadas por el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, cerca de 200 establecimientos comerciales distribuidos en 19 localidades de la ciudad funcionarían bajo la fachada de sindicatos. La situación también genera preocupación por la presencia de niños, niñas y adolescentes en algunos de estos lugares.

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Además, se han reportado casos relacionados con la presunta trata de personas y la venta de licor y sustancias estupefacientes a menores de edad, así como la presencia de armas cortopunzantes y de fuego. Entre las dificultades señaladas por Castro está la falta de articulación entre el Distrito y el Gobierno nacional, que, según advirtió, obstaculiza las labores de inspección, vigilancia y control de estos establecimientos.

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