"¿Dónde está la plata?": denuncian pagos extras de BTS para mantenimiento de El Campín

No solo la Contraloría y la Personería de Bogotá tienen los ojos de vigilancia sobre el estadio El Campín; también el Concejo de Bogotá hace lo propio desde su control político. Este sábado, cabildantes de algunas bancadas asistieron al coloso de la calle 57 para verificar el estado de la gramilla luego del concierto de la banda surcoreana BTS, pues presentó deficiencia y, a pesar del cronograma de trabajos, no se cumplió con la entrega para continuar con los partidos previstos en la agenda del fútbol colombiano.

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Precisamente durante esta visita, el concejal Juan David Quintero (Nuevo Liberalismo) conoció y denunció que el grupo musical habría pagado US$900.000 adicionales por concepto de mantenimiento de la grama, sin que se reflejara en los trabajos de recuperación. "Esto quiere decir que, además del contrato de arrendamiento, pagaron al menos COP 2.800 millones más para que la grama estuviera en óptimas condiciones después de su concierto. Pero, ¿dónde está la plata? Porque lo único que sabemos es que uno de los contratistas de Sencia le pagó al IDRD COP 488 millones en especie por utilizar el Parque La Florida", reclamó Quintero.

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Durante la reunión con los directivos del operador Sencia, el concejal les remitió esta denuncia. Allí, Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, le respondió. "Ellos pagaron muchísima más plata por el arriendo de ese concierto. Le generó unos ingresos importantes al Distrito y a Sencia. Es más plata que US$900.000. No tengo (los valores) desglosados".

Posteriormente, en su cuenta de X, el concesionario añadió. "El contrato para el concierto de BTS fue celebrado entre Sencia y Páramo. Todos los organizadores que hacen uso del estadio pagan un alquiler que incluye componentes destinados al mantenimiento de la grama y de la infraestructura. Estos costos forman parte de la operación habitual del escenario y buscan garantizar su cuidado y conservación", justificaron.

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En respuesta, el concejal Quintero dijo que está a la espera de que Sencia le envíe una copia de dicho contrato, pues insistió en que "la información que tengo es que BTS sí pagó por concepto de la grama unos recursos adicionales".

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En paralelo a la visita y reunión, Sencia se comprometió con los concejales a asistir a los debates de control político cuando sean citados y aseguraron que para el partido este sábado entre Millonarios vs. Jaguares, la cancha está lista y en óptimas condiciones.

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La Contraloría distrital ya anunció la apertura de una indagación preliminar no solo por el tema de la gramilla, sino por las obligaciones contractuales relacionadas con su mantenimiento y la disponibilidad del estadio. Por su parte, la Personería inició acciones preventivas para establecer responsabilidades disciplinarias. Por ahora, solo el concierto de Fonseca programado para el 24 de octubre fue reubicado en el Vive Claro.

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