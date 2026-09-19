Cierres y desvíos por la Expedición Bodytech afectarán vías de Bogotá este domingo

Entre los principales corredores afectados estarán la carrera 66, la avenida Calle 26, las carreras 59, 57, 54, 52 y 51, la calle 24A, la avenida La Esperanza, la carrera 50 y la calle 53. También habrá cierres en varios tramos de la avenida NQS, entre…

La Expedición Bodytech es una carrera atlética que este año tendrá un recorrido queirá entre el sector de El Dorado, la avenida La Esperanza, la calle 53 y la avenida NQS. La Secretaría de Movilidad autorizó los cierres desde la madrugada del domingo y algunas desde la noche de este sábado.

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Entre los principales corredores afectados estarán la carrera 66, la avenida Calle 26, las carreras 59, 57, 54, 52 y 51, la calle 24A, la avenida La Esperanza, la carrera 50 y la calle 53. También habrá cierres en varios tramos de la avenida NQS, entre ellos los comprendidos entre la diagonal 61C y la calle 79. La mayoría de estas restricciones comenzarán hacia las 6:00 a. m. y se levantarán entre las 10:30 y las 12:30 p. m., aunque algunos tramos tendrán afectaciones hasta la tarde.

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¿Cuál será el recorrido?

La carrera atlética tendrá un recorrido de 18 kilómetros, que partirá de la zona de la calle 26 con carrera 60, continuará por la carrera 50, la calle 24A, la avenida La Esperanza, la carrera 50 y la calle 53, y llegará hasta la avenida NQS, donde los participantes retornarán a la altura de la calle 79 antes de regresar al punto de partida.

Recorrido Expedición Bodytech 2026.

Movilidad estableció diferentes desvíos para los conductores. Por ejemplo, quienes circulen por la NQS en sentido norte-sur deberán tomar la carrera 36A, la calle 63 al occidente y la calle 63A para retomar posteriormente la NQS. Los vehículos que vayan por la carrera 50 hacia el sur podrán desviarse por la calle 63 y la carrera 68, mientras que otros recorridos deberán utilizar la calle 53 y la carrera 68.

La Secretaría recomendó evitar el vehículo particular, programar con anticipación los desplazamientos y utilizar, cuando sea posible, bicicleta, caminata, SITP o Transmilenio durante la jornada.

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¿En qué horarios y en donde habrá cierres?

Los cierres se concentrarán principalmente durante la mañana del domingo 20 de septiembre, aunque algunos tramos comenzarán desde la noche del sábado y otros permanecerán restringidos hasta la tarde:

Desde las 8:00 p. m. del sábado 19 de septiembre: cierre total de la calzada de servicio sur de la calle 26, entre la carrera 60 y la zona sin conectantes. Estará cerrada hasta la 1:00 p. m. del domingo .

cierre total de la calzada de servicio sur de la calle 26, entre la carrera 60 y la zona sin conectantes. Estará cerrada hasta la . Desde las 8:00 a. m. del sábado: habrá un cierre parcial, de un carril, en la calzada oriental de la carrera 66, entre calle 24A y calle 26, hasta las 4:00 a. m. del domingo . Después, el cierre será total entre las 4:00 a. m. y las 12:30 p. m. y volverá a ser parcial entre las 12:30 y las 6:00 p. m.

habrá un cierre parcial, de un carril, en la calzada oriental de la carrera 66, entre calle 24A y calle 26, hasta las . Después, el cierre será total entre las y volverá a ser parcial entre las Desde las 6:00 a. m. del domingo: comenzarán la mayoría de los cierres en carreras 59, 57, 54, 52 y 51, calle 24A, avenida La Esperanza, carrera 50 y calle 53. En general, estarán vigentes hasta las 11:00 o 11:30 a. m. , según el tramo.

comenzarán la mayoría de los cierres en carreras 59, 57, 54, 52 y 51, calle 24A, avenida La Esperanza, carrera 50 y calle 53. En general, estarán vigentes hasta las , según el tramo. Entre las 6:00 y las 10:30 a. m.: estarán cerrados varios tramos de la calle 53, carrera 28, calle 53B Bis, transversal 28, diagonal 61C y diferentes calzadas de la NQS.

estarán cerrados varios tramos de la calle 53, carrera 28, calle 53B Bis, transversal 28, diagonal 61C y diferentes calzadas de la NQS. Hasta las 12:00 m.: permanecerá cerrado el tramo de la calzada de servicio sur de la calle 26 entre las carreras 60 y 50, que tendrá cierre desde las 6:00 a. m.

#Atención🚧 Conozca los cierres y desvíos viales por la actividad recreo-deportiva 🏃‍♂️“EXPEDICIÓN BODYTECH BOGOTÁ 2026”🏃, evento que se desarrollará mañana domingo 20 de septiembre.



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