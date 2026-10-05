¿Cómo denunciar acoso sexual callejero? Dos mujeres buscan justicia

En el segundo hecho, una mujer que caminaba cerca del Parque de la 93 recibió silbidos y comentarios de connotación sexual por parte de un hombre, situación que posteriormente escaló a amenazas…

Dos mujeres en Bogotá fueron víctimas de acoso sexual callejero. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el primer caso ocurrió cuando la afectada regresaba en bicicleta de Patios por la Avenida Circunvalar y fue golpeada en los glúteos por un hombre que se movilizaba en una motocicleta. Un caso que no es aislado y se ha repetido en varias ocasiones.

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En el segundo hecho, una mujer que caminaba cerca del Parque de la 93 recibió silbidos y comentarios de connotación sexual por parte de un hombre, situación que posteriormente escaló a amenazas contra su integridad.

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Al conocerse los hechos por redes sociales, la entidad distrital inició seguimiento y acompañó a las afectadas para interponer la denuncia ante la Fiscalía. En articulación con la Secretaría de la Mujer, ambas mujeres no solo reciben ahora orientación jurídica en el proceso penal que avanza para identificar a los responsables, sino que, aseguraron, las acompañan con atención psicosocial.

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"El acompañamiento de la entidad continúa después del primer contacto. Las víctimas pueden mantener comunicación con los equipos de la Secretaría para aportar nueva información y recibir orientación sobre el proceso", resaltó la Secretaría de Seguridad.

Estos casos son ejemplos claves de cómo las instituciones distritales estarían mejorando su acercamiento directo con las víctimas, para motivarlas y acompañarlas en el proceso de denuncia. Esto, en un contexto donde de acuerdo con datos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría de la Mujer, solo 1 de cada 10 mujeres en Bogotá denuncian acoso sexual.

¿Cómo denunciar?

Si usted es víctima de acoso sexual callejero u otro tipo de violencia de género, la Línea 123 permite activar la atención de las autoridades cuando se presenta una situación de riesgo que requiere intervención inmediata.

La Línea Púrpura de la Secretaría de la Mujer, ofrece orientación psicosocial y jurídica a las mujeres: 01 8000 112 137.

También pueden comunicarse al (601) 377 9595, extensión 1137 para recibir atención del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia AIDE.

90 % de las víctimas de acoso sexual son mujeres

En Bogotá, de acuerdo con la Veeduría Distrital (con corte a noviembre de 2025), el 90 % de las víctimas de acoso callejero son mujeres, y más de la mitad (54 %) corresponden a niñas, adolescentes y jóvenes.

Una realidad que, según ONU Mujeres, termina por reducir la libertad de circulación de las mujeres y niñas a tal punto de limitar su capacidad de participar en la educación, trabajo o simplemente el disfrute de actividades recreativas. Sin mencionar las afectaciones psicológicas.

Desde el Concejo de Bogotá, en 2025 se aprobó el Acuerdo de Ciudad 998 que define la urgencia de caracterizar las conductas que constituyen acoso, para impulsar su denuncia y protocolizar las respuestas institucionales.

Bajo la autoría del concejal Julián Sastoque, la iniciativa se aprobó con la inclusión del desarrollo de campañas educativas en zonas rurales, colegios, universidades y otros centros académicos, así como el seguimiento anual del cumplimiento y los resultados de esta estrategia. Evaluación que debe ser presentada ante el cabildo cada año en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Países como Bélgica (2014), Perú (2015), Holanda (2017) y Costa Rica (2020) son algunas de las naciones pioneras en legislar para castigar con multas y penas de prisión el acoso sexual callejero. Un reconocimiento a desestimar este tipo de violencia como un “piropo” o “tocamiento” y sí como una violencia de género que afecta a millones de niñas y mujeres. La deuda que puede saldarse en Colombia está ahora en manos de la nueva legislatura.