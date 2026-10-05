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A Yenifer García la mató la mezcla de fentanilo, midazolam y ketamina: medicina legal

El dictamen conocido por este diario atribuye la muerte a la combinación de tres medicamentos y señala que fueron suministrados sin las condiciones de seguridad necesarias. El auxiliar de enfermería implicado permanece en libertad.

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Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
Yenifer García Valencia murió durante una sesión de tatuaje realizada en su vivienda, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
Yenifer García Valencia murió durante una sesión de tatuaje realizada en su vivienda, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
Foto: Archivo de la familia de Yenifer

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Ya está claro que le causó la muerte a Yenifer García Valencia, la mujer de 33 años que contrató un tatuaje a domicilio. Tras los análisis forenses, el Instituto de Medicina Legal certificó que su fallecimiento fue producto de una mortal mezcla de fentanilo, midazolam y ketamina, los cuales le aplicó un enfermero, para sedarla mientras le terminaban el trabajo, en su vivienda de Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

LEA: Murió tras recibir sedación durante un tatuaje: el caso de Yenifer bajo la lupa

El informe, con fecha…

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador. amrodriguez@elespectador.com
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