Los evidentes retrasos ya tienen decisiones de fondo por parte de las autoridades. Este miércoles, la Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, a la Secretaría Distrital de Ambiente y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tras hallar irregularidades que…

En un elefante blanco terminaría la Casa Ecológica de los Animales, un proyecto ideado hace 13 años por el concejal César García Vargas para albergar y atender a perros y gatos en condición de calle, en la localidad de Engativá.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los evidentes retrasos ya tienen decisiones de fondo por parte de las autoridades. Este miércoles, la Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, a la Secretaría Distrital de Ambiente y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tras hallar irregularidades que llevaran al éxito de la construcción y adecuación de esta infraestructura.

Publicidad

Lea más: Policía abatió a sicario de "Los Satanás" señalado de amenazar a comerciantes y conductores

Los fundamentos de dicha decisión, señaló el ente de control, se basan en el contrato interadministrativo suscrito entre la Secretaría Distrital de Ambiente, el IDPYB y Findeter y "los fallidos intentos" por entregar el proyecto.

Además, encontraron que, a pesar de no contar con una sede física funcional, fueron adquiridos equipos veterinarios que terminaron obsoletos, "además de generar costos adicionales en su bodegaje".

Además de la imputación de responsabilidad fiscal por más de COP 37.500 millones, la Contraloría de Bogotá reconoció, en el marco del mismo proceso, el reintegro de COP 6.525 millones por concepto del detrimento fiscal establecido durante la actuación.

"Las demoras en la construcción y entrega de este proyecto no solo afectan el buen uso de los recursos públicos de los bogotanos, también, generan un impacto negativo en la atención oportuna de la población animal de la ciudad", indicó Andrés Alarcón, gerente de la Dirección de Responsabilidad Fiscal.

El pasado 11 de julio, la Secretaría de Ambiente confirmó que inyectará COP 52 mil millones para continuar con las obras complementarias y así finalizar la construcción de la Casa Ecológica de los Animales e iniciar su operación de manera gradual durante el primer semestre de 2027.

La Casa, en su primera fase, contaría con áreas de aislamiento, cuartos fríos, espacios para atención etológica, alojamientos para caninos y felinos y zonas administrativas, permitiendo atender de manera progresiva a miles de animales, así como fortalecer los procesos de recuperación, rehabilitación y adopción responsable.

Los retrasos en el proyecto

La Casa Ecológica de los Animales, ubicada en la localidad de Engativá, se concibió desde 2013, mediante el Acuerdo 531 como una infraestructura destinada al albergue y al manejo de perros y gatos. El proyecto contemplaba áreas de aislamiento, alojamiento, atención veterinaria, urbanismo, paisajismo y espacios para ampliar la capacidad de atención animal en Bogotá. Sin embargo, 13 años después, la obra sigue inconclusa.

La Casa Ecológica de los Animales fue anunciada como una de las principales apuestas de bienestar animal en Bogotá, pero años después la obra sigue sin entrar en funcionamiento completo. Foto: Archivo particular

El proyecto acumula múltiples suspensiones, modificaciones contractuales y episodios de abandono, que han impedido su entrada en operación. Durante varias visitas técnicas, que se realizaron en mayo de este año, se evidenciaron filtraciones, humedades, hongos, desprendimiento de pintura, pasillos inundados y acumulación de agua y vegetación sin control.

Pero el impacto no es únicamente financiero. Actualmente, la capacidad de respuesta institucional para atender animales vulnerables sigue siendo limitada. De acuerdo con lo expuesto en el Concejo de Bogotá, numerosos casos de abandono, maltrato y animales en condición de calle dependen de la disponibilidad operativa y de los cupos existentes en programas distritales.

Le puede interesar: Últimos días para declarar y pagar el ReteICA en Bogotá: así puede hacer el trámite

En Bogotá habría cerca de 83.000 perros y gatos en condición de calle, mientras crecen los reportes por crueldad animal y persisten bajos niveles de esterilización.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.