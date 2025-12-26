Con más de 900 nuevos policías, Distrito busca mejorar la seguridad en Bogotá

La estrategia de seguridad también se refuerza con 327 motos y 11 camionetas Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Este viernes 26 de diciembre, el alcalde Carlos Fernando Galán presentó en la Plaza de Bolívar, la vinculación de un nuevo grupo de pie de fuerza para la ciudad. Se trata de 991 nuevos patrulleros de policía y 13 subtenientes quienes serán destinados al nuevo modelo del servicio de Policía, Inteligencia, Investigación Criminal y Prevención, con el objetivo de garantizar la seguridad en la ciudad y realizar diferentes acciones operativas contra los delitos de alto impacto como el homicidio, el hurto en sus diferentes modalidades, el tráfico de estupefacientes y la extorsión.

“Particularmente nos interesa fortalecer lo que tiene que ver con inteligencia e investigación criminal y también llega un personal para fortalecer la UNDMO, muy importante para ayudarnos a tener mayores capacidades como ciudad”, complementó el alcalde.

A este refuerzo humano se suma la entrega de 327 motocicletas y 11 camionetas, que modernizan el parque automotor y mejoran la movilidad, eficiencia y seguridad de los uniformados en el cumplimiento de su misión constitucional.

Este parque automotor será distribuido en las localidades de Puente Aranda, Barrios Unidos, Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Usaquén, Teusaquillo, Chapinero, Engativá y diferentes especialidades como: GAULA, Fuerza Disponible, Infancia y Adolescencia, Turismo, Transmilenio, Aeropuerto y Carabineros.

Es de destacar que sumado a este pie de fuerza, 800 uniformados se quedan en Bogotá luego de hacer parte del despliegue de seguridad durante Navidad y se suman a los 700 que llegarían en marzo de 2026.

Cabe recordar que según el Distrito, la ciudad tiene menos de 200 policías por cada 100 mil habitantes, una cifra por debajo de los estándares internacionales promovidos por la ONU que indican que las ciudades deberían tener un promedio de 300 policías por cada 100 mil habitantes.

