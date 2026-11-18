Mientras a nivel departamental se hace lo propio por la prevención, a nivel local los colegios también apuestan por…

Soacha fue uno de los 17 municipios priorizados por la Gobernación de Cundinamarca, a través de la estrategia Semillas de Vida, que a mitad de año destinó más de COP 4.361 millones a la prevención de la conducta suicida y al fortalecimiento de la atención en salud mental. Los jóvenes fueron uno de los grupos poblacionales focalizados.

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Con IA y mindfulness, un colegio en Soacha mejoró el bienestar emocional de sus estudiantes

Mientras a nivel departamental se hace lo propio por la prevención, a nivel local los colegios también apuestan por mejorar el bienestar de sus estudiantes. Este es el caso del Gimnasio Moderno Robinson Crusoe, que incorporó en su currículum una cátedra socioemocional.

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La iniciativa, según la institución privada, responde a la necesidad de brindar a los niños y jóvenes herramientas prácticas para reconocer y regular emociones como la ansiedad, la frustración o la rabia antes de que deriven en conflictos de convivencia o crisis mayores. Competencias que, agregaron, se aprenden y entrenan desde la infancia, mas no parten de rasgos innatos.

La cátedra, entonces, se sustenta en dos pilares fundamentales: “Mis Emociones, Mis Herramientas”, un salón mindfulness diseñado para la práctica de la atención plena y la regulación fisiológica —como respiraciones diafragmáticas previas a los exámenes—, y una plataforma de bienestar impulsada por inteligencia artificial.

Para la consciencia plena, el proceso inicia en el aula. Los estudiantes primero identifican cómo se manifiestan las emociones en el cuerpo y qué información traen, para luego gestionarlas mediante técnicas prácticas como la pausa consciente o la activación del sistema nervioso parasimpático antes de momentos de alta presión.

En el caso de la plataforma de bienestar, esta herramienta digital aplica cuestionarios diferenciados por edad. Por medio de la IA, analiza más de 10.000 informes, generando un sistema de alertas tempranas tipo semáforo (rojo, amarillo y verde) para el equipo de psicología y envía reportes directos al WhatsApp de los padres para articular el acompañamiento entre el colegio y el hogar.

Los resultados ya son prometedores. De acuerdo con el colegio, se han registrado mejoras tangibles en el clima escolar, una reducción en las reacciones impulsivas y un fortalecimiento del rol docente como referente emocional. "Buscamos consolidar un modelo educativo replicable que prepare a los estudiantes no solo para el éxito académico, sino para la resiliencia y el equilibrio en la vida adulta", destacó la institución.

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El modelo se presenta como una de las respuestas al contexto donde los trastornos mentales en adolescentes colombianos se duplicaron recientemente, pasando del 3,4 % al 7,2 %.

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