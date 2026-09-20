Con una carta, Centro Democrático pidió a Galán revisar medidas de la reforma tributaria

El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate la reforma tributaria, no obstante, hay reparos. Foto: Cortesía

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En una carta enviada al alcalde, los siete concejales del Centro Democrático plantearon 10 observaciones sobre el texto aprobado en primer debate. Entre ellas está el aumento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero, cuya tarifa, aunque fue reducida en el primer debate, pasaría de 11 a entre 18 y 20 por mil, según la actividad. Los concejales sostienen que esto podría aumentar los costos de financiación y afectar el acceso al crédito y a la vivienda.

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