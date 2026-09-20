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Con una carta, Centro Democrático pidió a Galán revisar medidas de la reforma tributaria

Los concejales del Centro Democrático pidieron al alcalde eliminar varias de las medidas tributarias incluidas en los proyectos de acuerdo 724 y 709 de 2026, que se preparan para segundo debate en el Concejo de Bogotá.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
20 de septiembre de 2026 – 02:00 p. m.
Reforma tributaria de Bogotá durante su primer debate en el Concejo
El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate la reforma tributaria, no obstante, hay reparos.
Foto: Cortesía

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En una carta enviada al alcalde, los siete concejales del Centro Democrático plantearon 10 observaciones sobre el texto aprobado en primer debate. Entre ellas está el aumento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero, cuya tarifa, aunque fue reducida en el primer debate, pasaría de 11 a entre 18 y 20 por mil, según la actividad. Los concejales sostienen que esto podría aumentar los costos de financiación y afectar el acceso al crédito y a la vivienda.

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En la misiva, firmada por Julián Uscátegui, Humberto Amín, Andrés Barrios, Diana Diago, Sandra Forero, Andrea Hernández y Óscar Ramírez Vahos, lanzaron críticas sobre los siguientes puntos que piden revisar al alcalde de cara al próximo debate.

Los 10 puntos de la reforma cuestionados por el Centro Democrático

  1. Aumento del ICA al sector financiero y su impacto en crédito y vivienda: Aunque la tarifa propuesta se ajustó entre el 18 y 20 por mil, representa un incremento superior al 89 % frente a la tarifa vigente del 11 por mil, lo cual puede elevar los costos de intermediación y afectar los créditos hipotecarios y el acceso a la vivienda.
  2. Pérdida de competitividad por el ICA financiero: El incremento tarifario reduce la competitividad tributaria de Bogotá frente a municipios vecinos, incentivando el traslado de operaciones financieras y encareciendo el financiamiento para emprendedores.
  3. Encarecimiento de seguros de salud, vida y patrimonio: El mayor costo tributario al sector financiero puede trasladarse al precio de las pólizas de seguro, desincentivando la protección de bienes y personas ante la inseguridad o desastres naturales.
  4. Carga tributaria sobre el sector automotor: Pese a las tarifas diferenciadas para vehículos híbridos y eléctricos, preocupa el impacto sobre la venta de vehículos convencionales (11 por mil), repuestos y mantenimiento, afectando un sector que genera más de 18.000 empleos.
  5. Impacto en bares y gastrobares por bebidas alcohólicas y tabaco: La tarifa del 19 por mil puede significar un aumento de hasta un 37,7 % respecto a la tarifa vigente (13,8 por mil), elevando los costos operativos y comprometiendo la formalidad del sector.
  6. Afectación a tenderos y pequeños comerciantes: Al aplicarse sobre los ingresos brutos en productos que ya tienen cargas altas, reduce los márgenes y compromete el flujo de caja de los pequeños negocios, que tienen menor capacidad para absorber costos.
  7. Dudas jurídicas en la sobretasa al alumbrado público: Se cuestiona destinar recursos públicos para intervenir infraestructura que pertenece en gran medida a un tercero (ENEL), considerando que el Distrito solo posee menos del 4 % de las luminarias.
  8. Concentración de la sobretasa al alumbrado en el sector productivo: Los predios comerciales, industriales, financieros y dotacionales aportarían cerca del 60 % del recaudo proyectado (aproximadamente $241.000 millones).
  9. Carga sobre la clase media y pobreza oculta: La sobretasa al alumbrado se calcula sobre el avalúo catastral y no sobre los ingresos efectivos del propietario, lo que perjudica a hogares de estratos 3, 4 y 5 con alto valor de inmueble pero baja capacidad de pago real.
  10. Ausencia de una cláusula de reversión de activos: El proyecto no establece un mecanismo jurídico claro que garantice que los activos e infraestructura de alumbrado público financiados por los contribuyentes pasen a ser propiedad del patrimonio distrital en el futuro.

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Con esta carta, los concejales pidieron a la Administración suprimir en el segundo debate en plenaria los artículos relacionados con estas medidas.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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