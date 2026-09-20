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El pasado 13 de enero, una manicurista de 22 años fue secuestrada y agredida mientras trabajaba en un salón de belleza en el sector de El Ensueño, en la localidad de Ciudad Bolívar. Ocho meses después, el Gaula de la Policía capturó a tres personas que estarían involucradas en el hecho y que, según la investigación, harían parte del grupo delincuencial conocido como ‘El Quince’.

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Secuestro y tortura de una manicurista en Bogotá habría sido una venganza sentimental

De acuerdo con las autoridades, la joven fue abordada por varias personas que la intimidaron con un arma de fuego y la obligaron a subir a un taxi. Durante aproximadamente 20 minutos permaneció retenida en el vehículo, donde habría sido golpeada en el rostro y la cabeza y lesionada con un arma cortopunzante en una de sus piernas.

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La mujer fue abandonada posteriormente por los agresores, quienes huyeron del lugar. La denuncia de la víctima y el seguimiento realizado por las autoridades permitieron iniciar una investigación que se extendió durante ocho meses.

Las capturas

Los investigadores analizaron videos de cámaras de seguridad, realizaron reconocimientos mediante álbumes fotográficos y adelantaron inspecciones judiciales para identificar a los presuntos responsables. Con este material, el Gaula obtuvo las órdenes de captura que permitieron detener a dos mujeres y un hombre en procedimientos realizados en Ciudad Bolívar, Los Mártires y Puente Aranda.

Una presunta venganza sentimental terminó en secuestro y agresión.



El @GaulaPolicia capturó a alias ‘Zafiro’ y a dos integrantes de su familia, señalados de retener, golpear y hurtar a una joven manicurista.



Tras 8 meses de investigación, fueron capturados en Bogotá. pic.twitter.com/PH3BjxRAeK — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 19, 2026

Entre los capturados está alias ‘Zafiro’, señalada por las autoridades como quien habría planeado y ejecutado el secuestro. Su yerno, conocido como ‘Harold’, presuntamente habría conducido el taxi en el que fue trasladada la víctima, mientras que su hija, alias ‘Luisa’, sería quien la golpeó, lesionó y hurtó durante el recorrido.

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“Venganza sentimental”

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el ataque habría sido motivado por una presunta venganza sentimental. Según la Policía, la víctima había sostenido una relación con la actual pareja de alias ‘Zafiro’.

Uno de los capturados registra además anotaciones por el delito de tráfico de estupefacientes. Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y procesados por los delitos de secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto y lesiones personales.

La víctima recibió una incapacidad médica de 10 días debido a las lesiones. Tras las audiencias preliminares, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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