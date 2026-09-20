Piques ilegales: operativo deja 196 comparendos y 31 vehículos inmovilizados

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Los piques ilegales en Bogotá continúan siendo foco de operativos por parte de las autoridades de Policía y Tránsito. En una intervención reciente, en articulación con las secretarías de Seguridad y Movilidad, la Alcaldía Local de Santa Fe y la Seccional de Tránsito y Transporte, se realizaron controles a conductores de vehículos y motocicletas en diferentes puntos donde se han reportado constantes carreras ilegales que ponen en riesgo los demás actores viales.

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Como resultado de los controles, además de los 196 comparendos, fueron inmovilizados 31 automotores. De acuerdo con las autoridades, las principales infracciones detectadas estuvieron relacionadas con no portar el chaleco reflectivo en los horarios establecidos, estacionar en zonas prohibidas, presentar deficiencias o alteraciones en los sistemas de luces y utilizar elementos que impedían la plena lectura de las placas.

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Piques ilegales en Bogotá.

Velocidad sin control

Organizar los famosos piques, en la norma, pareciera no ser ilegal ni una infracción en Bogotá. No existe ni en el Código de Policía, ni en la Ley algo que lo tipifique como delito o algo contrario a la convivencia. Lo ilegal es ir rápido e infringir las normas de tránsito, con las cuales la dirección de Tránsito y Transporte ha realizado, en 2025, 275 operativos específicos contra piques ilegales. De ellos se derivaron 1.586 órdenes de comparendo y la inmovilización de 631 vehículos, entre carros y motos.

El coronel Jhon Silva, jefe Policía de Tránsito de Bogotá, reconoce que “el tema de los piques ilegales no es nuevo”. Lleva años desarrollándose. “No es que haya una escalada de piques. Es una problemática que aparece por temporadas: hay momentos en que se vuelve recurrente y otros en que disminuye. La Seccional de Tránsito y la Secretaría Distrital de Movilidad llevan años atacando esta situación, pero este año se elaboró una hoja de ruta y planes de acción para ser más contundentes”, señaló.

Además de la velocidad, lo que representa en gran medida a estos grupos que participan en carreras clandestinas, es una cultura de riesgo y pertenencia, que obedece a la práctica de esta escena ‘underground’ de la ciudad.

La Policía señaló que este tipo de operativos continuarán de manera articulada en sectores y horarios donde se registra una mayor afectación por estas prácticas, con el propósito de prevenir siniestros viales, reducir factores de riesgo y proteger a los distintos actores viales.

Las autoridades también hicieron un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y adoptar comportamientos responsables en las vías de la ciudad.

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A los piques ilegales, les ponemos freno.



En #SantaFe junto a @TransitoPolicia y @SectorMovilidad, reforzamos los controles para prevenir accidentes, fortalecer la convivencia y seguridad vial.



Como resultado: 196 comparendos y 31 vehículos inmovilizados. pic.twitter.com/lz3hqbSfaj — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 20, 2026

Mapeo de piques ilegales

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