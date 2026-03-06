“Confirme su abono”: así están estafando con supuestos pagos por Bre-b

Recuerde que Bre-b nunca pedirá aceptar las transferencias. Estas llegan de forma automática a la billetera o banco digital. Foto: Imagen creada con IA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Seguridad alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafa digital que está circulando a través de mensajes de texto y que suplanta el sistema de pagos inmediatos Bre-B para engañar a las víctimas.

De acuerdo con la entidad distrital, se trata de un caso de smishing, una ciberestafa que utiliza mensajes de texto para inducir a las personas a ingresar a enlaces falsos. En este caso, los delincuentes envían un SMS informando sobre un supuesto pago o transferencia recibida por Bre-B e incluyen un enlace para “confirmar” el abono.

Lea más: Así funcionan los servicios de autocuidado para habitantes de calle en San Bernardo

Es en ese momento cuando la víctima hace clic y es dirigida a una página fraudulenta donde le solicitan claves bancarias, códigos de verificación u otros datos sensibles, con el argumento de que debe aceptar la transferencia antes de 24 horas.

“Los delincuentes aprovechan nuevas herramientas tecnológicas para engañar a los ciudadanos. Ningún sistema de pago legítimo le va a pedir que confirme una transferencia a través de enlaces enviados por SMS. La recomendación es clara: no entregue información personal y verifique siempre desde la aplicación oficial de su banco”, señaló el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Le puede interesar: Concejo aprueba proyecto que usa la IA para prevenir abusos sexuales en menores

Recuerde que, en los sistemas de pago inmediato, no se requiere confirmar enlaces ni entregar contraseñas, ya que las transacciones se reflejan directamente en la aplicación del banco o billetera digital. Así es como puede verificar la veracidad de la transferencia.

En caso de ser víctima de esta modalidad de estafa, puede denunciar a través del CAI Virtual de la Policía Nacional. Para recibir orientación de cómo interponer la denuncia, llame al Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia - AIDE de la Secretaría de Seguridad al (601) 377 9595, ext. 1137.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.