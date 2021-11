Para este miércoles 24 de noviembre la Secretaría de Salud de Bogotá habilitó tres nuevos puntos de inmunización contra el COVID-19 que estarán ubicados en puntos comerciales en los que se presenta alta afluencia de ciudadanos.

Según informó esa entidad, se ubican en el Terminal del Sur (Calle 57Q No. 75F-82), Centro Comercial Hayuelos (Calle 20 No. 82-52) y Centro Comercial Nuestro Bogotá (Avenida Carrera 86 No. 55A-75).

Así mismo, hay tres nuevos puntos para facilitar el acceso a la “dosis de esperanza“ a los habitantes de Ciudad Bolívar, Bosa y Usme que estarán habilitados hasta el 15 de diciembre en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Colegio Almirante Padilla I.E.D. Sede A (Calle 76A Sur No. 8D-59), Centro de Desarrollo Comunitario (Carrera 100 No. 52-24 Sur, Barrio el Porvenir) y Centro comercial Ensueño (Calle 59C Sur No. 51-21).

#ATENCIÓN Estos son los puntos de vacunación contra el covid-19 habilitados para este miércoles 24 de noviembre.



Los migrantes irregulares podrán recibir la vacuna en la Terminal del Salitre Módulo 2, Super CADE (Diagonal 23 No. 69A-55), en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. De igual manera, en la ciudad también se está aplicando dosis de refuerzo para personal de salud y mayores de 50 años.

Por su parte, tras el anuncio del Gobierno Nacional de la exigencia del esquema completo de vacunación desde el 1 de diciembre, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, dijo que el país tiene todas las condiciones a nivel nacional para acelerar la vacunación, por lo cual invitó “a los señores alcaldes, secretarios de salud, directores de ESE, si cerraron puntos de vacunación, a reabrirlos, para vacunar a la población de la manera más acelerada“.

Para acceder a la vacuna en los diferentes puntos habilitados, no importa si está o no afiliado a una EPS y tampoco necesita de una cita previa.