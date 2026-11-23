Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P, será la encargada de administrar y mantener la red del servicio público, además de asumir el reto a mediano plazo de modernizar el…

A una semana de dar por terminado el convenio de 29 años con Enel y en su momento la falta de claridad respecto a qué empresa entraría a reemplazarla , este lunes el alcalde Carlos Fernando Galán finalmente anunció que EPM será el nuevo operador del alumbrado público de la ciudad.

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Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P, será la encargada de administrar y mantener la red del servicio público, además de asumir el reto a mediano plazo de modernizar el servicio tal y como quedó aprobado en la reforma tributaria distrital 2026.

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"Hicimos un estudio de mercado y la mejor opción para Bogotá es EPM; es un gran aliado que nos garantizará ese salto a una ciudad inteligente", destacó el mandatario distrital. "Las 20 localidades van a necesitar una modernización de 103 mil puntos luminarios. El reto es hacerlo en máximo 2 años", complementó por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Y es que el corazón de la reforma tributaria, bautizada ‘Ciudad Inteligente’, es precisamente que, en dos años, todas las luminarias de Bogotá cuenten con tecnología LED y 20 mil más sean telegestionadas.

Cabe recordar que la fuente de financiación será a partir de los cargos tributarios a los ciudadanos y comerciantes que iniciarán a partir de 2027. A través del impuesto predial, las viviendas de estratos 4, 5 y 6 pagarán una tarifa del 0,4 por mil. Los predios comerciales, industriales y financieros asumirán una tarifa del uno por mil. Como regla general, las viviendas de estratos 1, 2 y 3 estarán exentas, salvo aquellas cuya base gravable supere las 20.000 UVT, equivalentes a cerca de $1.047 millones en 2026.

Los recursos financiarán luminarias LED, sensores y sistemas de telegestión para detectar fallas, regular la intensidad de las luces y medir el consumo.

¿Cómo Bogotá quiere cambiar su alumbrado público?

En Bogotá, hay apenas 362.988 luminarias que no cuentan con tecnología LED y, cuando de fallas se trata, solo se puede reparar cuando un ciudadano o cuadrilla lo reporta; su atención puede tardar hasta 120 horas, según la UAESP.

Ahí entran tres componentes que ahora y por los próximos diez años deberá asumir EPM: la modernización, la telegestión y convertirlas en una red inteligente o Internet de las Cosas. La primera responsabilidad consiste en convertir 103 mil luminarias (que aún faltan) en tecnología LED que se repartirán en 50 mil durante 2027 y otras 50 mil en 2028, aseveró el alcalde Galán.

El segundo componente de telegestión pretende que ahora cada luminaria informe automáticamente cuándo presenta una avería y cuál es su ubicación, reduciendo los tiempos de respuesta. Además, el Distrito busca que la iluminación aumente o disminuya su intensidad según la presencia de peatones o vehículos.

Pero no quieren dejarlo en un simple poste que ilumine; también quieren que sean sus ojos en movilidad y seguridad. Como lo contamos en El Espectador, la Red Inteligente o Internet de las Cosas busca aprovechar esta infraestructura para equiparla también de cámaras con inteligencia artificial, reconocimiento de placas, herramientas de videoanalítica, botones de pánico, sensores ambientales y fibra óptica.

Las cámaras podrían configurarse para detectar hechos de inseguridad, vehículos reportados, aglomeraciones, entre otros hechos previamente definidos. A ello se sumarían sensores capaces de medir la calidad del aire, incendios, los niveles de ruido y variables climáticas, información procesada en tiempo real para facilitar la reacción de las autoridades y alimentar decisiones relacionadas con seguridad, movilidad, gestión ambiental y mantenimiento del espacio público.

Actualmente, ETB aseguró que Bogotá cuenta actualmente con cerca de una cámara por cada 1.000 habitantes y la meta es aumentar esa cobertura hasta cinco cámaras. Es entonces que con este nuevo contrato, EMP y ETB desarrollarán esta estrategia.

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