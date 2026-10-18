Policía antidisturbios intervino nuevamente protesta en el Museo Nacional

Sobre la carrera séptima con calle 34, uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) (antes Undmo) intervinieron nuevamente con tanquetas y aturdidoras el plantón que protestaba frente al Museo Nacional, en rechazo a la decisión del Ministerio de Cultura de retirar 30 piezas que abordaban temas relacionados con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

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Videos tomados por testigos evidenciaron cómo tanquetas lanzaban chorros de agua a manifestantes, mientras otros se enfrentaban a los uniformados con piedras.

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Esta era la segunda jornada de manifestaciones que contó con la presencia de al menos 300 personas de todas las edades. Con pancartas que reclamaban la decisión: "Entre menos historia, menos memoria"; "La historia de Colombia es Queer"; "Con censura no hay cultura": integrantes de la comunidad LGBTIQ+, organizaciones feministas y algunos políticos de la oposición hicieron presencia frente al Museo Nacional. Una de ellas, fue la congresista, María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), quien minutos antes de la intervención, anunció que demandará el decreto que modifica las reglas de actuación y los protocolos de la Fuerza Pública durante la protesta social.

El Espectador acompañó el primer día del plantón, en el que participaron más de 500 personas de distintas edades. Según relataron quienes permanecían a las afueras del museo, hacia las 6:33 p. m. una tanqueta comenzó a lanzar chorros de agua para dispersar a los manifestantes. En los siguientes 30 minutos, la situación se intensificó con el despliegue de varios agentes, mientras se escuchaban aturdidoras y algunas personas lanzaban piedras. Hacia las 7:30 p. m., el orden público se había restablecido, aunque unidades de la Unadi continuaron en el sector.

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Alerta: 🚨 represión en este momento del Esmad en plantón del Museo Nacional en Bogotá.



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Las piezas que fueron retiradas

30 obras fueron quitadas de las salas "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia" y, por el momento, permanecen en las reservas del Museo Nacional. Dentro de las piezas desmontadas, están un brazalete de cuero de la Alianza Democrática M-19; un impreso de 1986 de la Unión Patriótica que pedía votar por Jaime Pardo Leal; un afiche de 2010 en homenaje a la candidatura presidencial de Bernardo Jaramillo; un afiche de la candidatura de Carlos Pizarro, y Minería, la obra de Antonio Caro.

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También fue retirado el "Balígrafo", la pluma fabricada con un casquillo de bala que se utilizó para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC. Además, el tarjetón de la séptima papeleta, que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Sobre la historia LGBTIQ+, fueron desmontadas piezas como la fotografía de Germán Humberto Rincón Perfetti de la Marcha de la Ciudadanía Plena LGBT de 2004 y la cartilla Cuerpos en prisión, mentes en acción, de 2015.

Del movimiento feminista salieron el afiche de la Casa de la Mujer para la Jornada Internacional de No Violencia contra la Mujer, de 1989, y el manifiesto de 1978 del Encuentro Nacional de Mujeres en Cali, que pedía anticoncepción, aborto y el fin de la esterilización forzada. El Espectador visitó el lugar corroborando el desmonte y habló con algunos asistentes.

Tras la orden del presidente Abelardo de la Espriella a su ministra de Cultura, Paola Holguín, de quitar lo que para él era una "oda al terrorismo", el Congreso hará lo propio citando a control político a la ministra Holguín. Así lo anunció la senadora Jennifer Pedraza. "Por la censura a la que está sometiendo al sector, las mentiras en su hoja de vida, los nombramientos en su cartera que no cumplen los requisitos para ocupar sus cargos y las convocatorias suspendidas. La ministra le debe muchas respuestas al país", aseguró Pedraza.

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