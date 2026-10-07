Contraloría de Bogotá estudia si abre indagación por estado de gramilla de El Campín

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📸 Así luce la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Inspeccionanos en terreno las condiciones actuales del campo de juego, su proceso de recuperación y el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento de este recinto.… pic.twitter.com/fJuAAlLjzm

Sobre el estado de la gramilla de El Campín, tras las dos fechas de presentación de la banda surcoreana BTS, los entes de control ya tienen los ojos puestos. Este miércoles, la Contraloría de Bogotá realizó una visita sorpresa para verificar directamente el estado del césped, el cronograma del proceso de recuperación y las obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento de este estadio.

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Al término de la visita, la Contraloría de Bogotá emitió un comunicado señalando que el equipo de la Dirección de Reacción Inmediata (DRI), recaudó información documental, registro fotográfico y testimonios del personal encargado de la administración del escenario, con el fin de establecer si existen hechos que ameriten el inicio de una indagación preliminar o una actuación de control fiscal posterior.

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Desde Sencia, les informaron que las imágenes públicas conocidas sobre el estado del césped, corresponden a los trabajos de recuperación que entregaría el día sábado 10 de octubre. Así lo reiteró también la Contraloría. "El concesionario que opera el estadio aseguró que ya inició los trabajos sobre la cancha y que, en una primera jornada realizada durante una ventana sin lluvia, logró intervenir cerca del 20 % del terreno y que estima completar el 100% de los trabajos en tres días y dejar el escenario habilitado para los partidos programados".

Sobre este cronograma, el ente de control indicó que también hará seguimiento a dichos compromisos.

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El proceso de la recuperación de la grama, detalló Sencia, incluye un tratamiento agronómico integral del terreno que contempla labores especializadas de descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo, con el objetivo de mejorar sus condiciones, favorecer el desarrollo de las raíces y fortalecer la grama. "Posteriormente, se realiza la renovación y reposición del material vegetal en las zonas que técnicamente lo requieran", añadieron.

En diciembre de 2028 se entregaría el nuevo El Campín

El 30 de septiembre, el alcalde Galán anunció el inicio de las obras del nuevo estadio que tendrá la ciudad. Desde El Campín, el primer mandatario de Bogotá resaltó que este escenario busca ser de talla mundial y por ello, se acordaron modificaciones que incurrirán en aplazar un año más su entrega.

De acuerdo con Galán, la inauguración se realizará en diciembre de 2028, aunque inicialmente la fecha estaba prevista para 2027. "Con Sencia (acordamos) pasar de 46 mil a más de 60 mil espectadores. Esto no tiene ningún costo para la ciudad. Estos tiempos adicionales garantizan que Bogotá tenga el estadio que se merece", sentenció.

Dentro de las características, el alcalde resaltó lo que ya estaba planteado: un techo retráctil que cubrirá por completo el estadio cuando sea necesario y una gradería sur también retráctil, para que en espectáculos se pueda aprovechar el estadio sin afectar la grama. "El ciudadano que asista verá más cerca el partido desde cualquier punto. Eso lo hará único a nivel Latinoamérica y de lejos, será el mejor de Colombia", agregó Galán.

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Sobre el anuncio, ya hay dudas desde el Concejo. El cabildante, Juan David Quintero, cuestionó que hayan entregado la nueva fecha de inauguración "cuando no existe evidencia del cierre financiero. Lo que sí se evidencia es que han prorrogado, incluso aduciendo errores absurdos de transcripción, para beneficiar a un contratista y evitar que cumpla. No más medianas verdades. Solo hay dos alternativas: o este contrato lo asume Corficolombiana, socio del proyecto, o se le quita el estadio a Sencia, una promotora de eventos no de construir estadios, para restituir el contrato a la ciudad y estructurar uno que sí le sirva a los ciudadanos”, sentenció.

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