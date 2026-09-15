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Las nuevas obras también impactan la movilidad: Distrito actualizó los requisitos

La Secretaría de Movilidad actualizó los requisitos que deben cumplir las obras de vivienda, comercio, servicios, e industria, para medir y mitigar su impacto sobre la movilidad.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
15 de septiembre de 2026 – 06:11 a. m.
Instalaciones y obras en la estación 1 de la línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la Avenida Villavicencio entre las carreras 94 y 93.
La Secretaría de Movilidad actualizó los requisitos que deben cumplir los proyectos de vivienda, comercio, servicios, e industria.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La transformación que vive Bogotá, con los más de 1.200 frentes de obra pública y los proyectos privados (tanto de vivienda como de comercio), que están en marcha o se planean alrededor de grandes infraestructuras como el Metro o Transmilenio, someten la movilidad de la ciudad a una presión única en su historia. Cada cierre de una vía se traduce en más trancones, que alargan el tiempo de viaje de los ciudadanos. Consciente de la situación y buscando alternativas para mitigarla, la Secretaría de Movilidad expidió la Resolución 1306348 de 2026,…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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