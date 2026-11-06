Convocatoria sobre envejecimiento en Bogotá financiará hasta 7 investigaciones

La iniciativa, llamada Retos de Investigación en Salud, Vejez y Envejecimiento, es liderada por la Agencia Atenea y la Secretaría Distrital de Salud dentro del programa Bogotá Científica. Cada…

Bogotá abrió una convocatoria para que universidades y centros de investigación propongan soluciones a los retos que ya plantea una ciudad con más de 1,2 millones de habitantes mayores de 60 años. La bolsa supera los COP 1.100 millones y permitirá cofinanciar hasta siete proyectos sobre salud, cuidado, salud mental, redes comunitarias y acceso digital.

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La iniciativa, llamada Retos de Investigación en Salud, Vejez y Envejecimiento, es liderada por la Agencia Atenea y la Secretaría Distrital de Salud dentro del programa Bogotá Científica. Cada propuesta seleccionada podrá recibir hasta $157 millones y tendrá un plazo máximo de 30 meses para desarrollar la investigación aplicada.

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Las alianzas interesadas tienen hasta las 7:00 p. m. del 17 de febrero de 2027 para presentar sus proyectos. Aunque el boletín inicial mencionaba el 15 de febrero, el micrositio oficial y los términos actualizados de la convocatoria fijan como fecha de cierre el 17 de febrero.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria sobre envejecimiento en Bogotá?

La convocatoria no está dirigida a personas individuales. Cada postulación debe reunir, como mínimo, tres grupos de investigación reconocidos por Minciencias, con experiencia demostrable en áreas como salud pública, gerontología, geriatría, epidemiología, demografía o ciencias sociales aplicadas a la salud.

Los grupos deberán escoger uno de los cinco retos definidos por el Distrito y presentar una propuesta que produzca evidencia útil para la toma de decisiones públicas. El objetivo del proceso es seleccionar hasta siete investigaciones, aunque ese número podría ampliarse si se adicionan recursos antes de la etapa de selección.

La postulación, los términos de referencia y las fechas de las jornadas de socialización están disponibles en el micrositio oficial de Atenea.

Los cinco temas que busca investigar el Distrito

Las propuestas deberán concentrarse en uno de estos desafíos:

Alfabetización digital para facilitar el acceso de las personas mayores a servicios de salud, programas sociales y redes de cuidado.

Estrategias intergeneracionales y envejecimiento activo para enfrentar el edadismo, la segregación y la pérdida de autonomía.

Salud mental en la vejez, con énfasis en depresión, ansiedad, demencias y aislamiento social.

Producción de evidencia para orientar el Plan de Salud Pública de Bogotá.

Redes comunitarias y apoyo a personas cuidadoras, con el fin de reducir su carga física y emocional.

“La invitación es a formar alianzas entre distintos grupos de investigación, elegir uno de los retos y presentar una propuesta que permita ofrecer una solución basada en evidencia científica”, señaló Salomé Valencia, asesora de despacho de la Secretaría Distrital de Salud.

Una ciudad que envejece y requiere nuevas respuestas

La convocatoria llega en un momento de transformación demográfica para Bogotá. La ciudad cuenta con más de 1,2 millones de personas mayores de 60 años y la administración proyecta que, hacia 2050, esta población podría acercarse al 30 % del total de habitantes.

La Encuesta Multipropósito de 2025 también registró un cambio sostenido: la edad promedio de los habitantes de Bogotá pasó de 34 años en 2017 a 36 años en 2025. Detrás de esa variación aparecen desafíos que atraviesan la vivienda, la salud, los ingresos, el cuidado y la participación social de una población cada vez mayor.

El Distrito ha señalado, además, situaciones que dan dimensión al reto. En Bogotá hay 17.963 hogares unipersonales de personas mayores en condiciones de abandono total y, solo durante el primer trimestre de 2026, las comisarías de familia atendieron 1.125 casos de violencia contra personas mayores de 60 años.

Por eso, los proyectos que resulten elegidos no estarán orientados únicamente a describir el envejecimiento de la ciudad. La convocatoria busca investigaciones que puedan transferirse a las decisiones del sistema de salud y a las políticas distritales de envejecimiento, autonomía y cuidado.

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