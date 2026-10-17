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¿Cuál es el impacto de las lluvias en Bogotá? Estas son las localidades más vulnerables

Desde encharcamientos, inundaciones, vendavales y hasta caídas de árboles son las consecuencias que vive Bogotá durante la segunda temporada de lluvias; emergencias que podrían ser cada vez más intensas, ante la vulnerabilidad de la ciudad al cambio climático.

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Redacción Bogotá
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Lluvias que afectan la movilidad en Bogotá.
Lluvias que afectan la movilidad en Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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"Un evento de alta intensidad y corta duración", así definió el IDEAM las fuertes lluvias que se registraron en la tarde del miércoles en el sur y el occidente de Bogotá, así como la Sabana, Soacha y otros municipios de Cundinamarca. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de fuertes vientos, granizo y descargas eléctricas que provocaron emergencias en cuatro municipios del departamento.

En Soacha, el alcalde Julián Sánchez Perico confirmó el fallecimiento de un motociclista y dos personas más tuvieron que ser trasladadas a centros…

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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