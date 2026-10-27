¿Cuánto gasta usted para celebrar Halloween? Bogotanos pueden destinar más de COP 300 mil

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Este fin de semana se celebra Halloween y muchas familias destinan parte de su salario para elegir un buen disfrazar y disfrutar de los planes nocturnos en la ciudad. Para medir en qué y qué tanto gastan los bogotanos el 31 de octubre, Fenalco Bogotá-Cundinamarca realizó un sondeo encontrando que las personas invertirían entre $150.000 y $350.000 por persona para disfraz, entradas, bebidas y transporte. En contraste, quienes celebren en casa estiman invertir principalmente entre $50.000 y $100.000 en dulces, chocolates y decoración.
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Sobre qué tipo de disfraces eligen más, el gremio de comerciantes encontró que el 68 % de los adultos jóvenes consultados se inspira en películas, series, videojuegos y tendencias digitales. En los disfraces para niños y familias, el 86 % de las respuestas ubica el gasto entre $50.001 y $250.000.
El sondeo también identifica nuevas oportunidades para el comercio: una de cada cuatro mascotas será disfrazada, mientras que las tiendas de descuento, concentran el 57 % de las preferencias para comprar decoración y alimentos de Halloween. En cuanto a los hábitos de compra, el 38 % de las familias consultadas celebrará en su mismo barrio y el 29 % acudirá al Centro Comercial más cercano a su vivienda. Para quienes prefieren quedarse en casa, los dulces son el producto más demandado, con el 46 % de las respuestas, seguidos de los chocolates y la decoración, con el 14 % cada uno.
“Halloween representa una oportunidad para el comercio porque activa diferentes categorías de consumo: disfraces, entretenimiento, dulces, decoración, transporte y productos para mascotas. Los resultados muestran que no existe una sola forma de celebrar y que los comerciantes pueden responder a públicos con necesidades y presupuestos diferentes”, señala Eugenia Zarama, vocera de Fenalco.
Bogotá restringe circulación de motos por Halloween
Entre el jueves 29 de octubre y la madrugada del martes 3 de noviembre, la ciudad limitará la circulación de motos en determinados horarios, prohibirá llevar acompañantes durante las noches y restringirá las tradicionales caravanas conocidas como rodadas del terror.
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La decisión responde a los antecedentes de años anteriores, cuando se registraron caravanas no autorizadas, congestión vehicular y comportamientos de riesgo asociados con el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
Este año, además, Halloween coincide con un puente festivo, por lo que las autoridades también prevén un aumento en los desplazamientos de entrada y salida de Bogotá. En El Espectador contamos más detalles sobre esta medida.
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