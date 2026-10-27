Megatoma en Tunjuelito dejó un presunto abusador sexual capturado

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En Tunjuelito, al sur de la ciudad, la Policía de Bogotá adelantó acciones operativas que afectan la seguridad y convivencia de sus más de 183 mil habitantes.
Durante la jornada, las autoridades efectuaron la orden judicial de captura contra un hombre de 48 años requerido por el delito de acto sexual abusivo con menor de catorce años agravado.
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En cuánto a las actividades de registro, control e intervención, 400 personas les fueron pedidos sus documentos para consulta de antecentes y 130 a conductores de vehículos y motocicletas.
De igual forma, impusieron medidas correctivas por incautación de armas cortopunzantes y por porte de estupefacientes. Adicionalmente, en controles a la movilidad, realizaron 14 comparendos de tránsito, por el mal estacionamiento de vehículos en vía pública.
Finalmente, en cumplimiento a la Ley 1801 de 2016, la Policía aplicó la medida correctiva de suspensión temporal de la actividad económica a dos moteles y un bar por falta de documentación para su funcionamiento.
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De acuerdo con el Índice Integral de Seguridad en las localidades de ProBogotá (2025), Tunjuelito mejoró del puesto 15 al 13 en cuánto a ambiente de seguridad a diferencia de otras zonas al sur de la ciudad. Sin embargo, en cuánto a delitos y comportamientos incívicos, Tunjuelito tiene el retroceso más marcado de toda la zona y cae del puesto 2 al 11; así como en cuánto a resultados operativos retrocede del puesto 3 al 5.
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