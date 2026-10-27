Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Megatoma en Tunjuelito dejó un presunto abusador sexual capturado Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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En Tunjuelito, al sur de la ciudad, la Policía de Bogotá adelantó acciones operativas que afectan la seguridad y convivencia de sus más de 183 mil habitantes.

Durante la jornada, las autoridades efectuaron la orden judicial de captura contra un hombre de 48 años requerido por el delito de acto sexual abusivo con menor de catorce años agravado.

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