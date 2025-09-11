¿Cuántos vagones tendrá el metro de Bogotá?: Así lucen

Desembarque del primer tren del Metro de Bogotá en el Puerto de Cartagena. Foto: Juan Camilo Parra

Tras la llegada de los primeros vagones del tren del Metro de Bogotá, en la madrugada de este 11 de septiembre, se pudo tener un primer acercamiento a lo que sería este proyecto que busca transformar la movilidad en la capital. En ese sentido, se conoció que el primer tren, terminado desde febrero en China, tiene seis vagones, cada uno con capacidad para 300 personas (cerca del 14 % sentadas), y estará ocupado con espacio para 1.800 personas.

En total, serán 30 trenes con los que operará el metro y cada uno de los vagones tendrá dos espacios para personas en silla de ruedas. De las 252 sillas, 36 están demarcadas para personas con prioridad.

A partir del 2026, tendrán que llegar al menos 2 trenes cada mes. Cuando esté en funcionamiento el metro, los trenes circularán cada 90 o 140 segundos por sentido e irán a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, recorriendo así las 16 estaciones en 27 minutos, desde el Patio Taller a la Calle 72.

¿Cómo fue la llegada?

Después de salir de Cartagena en la madrugada del 5 de septiembre y realizar un largo viaje por las carreteras del norte y el centro del país, pasado el mediodía del miércoles 10 de septiembre, la caravana de que transportaba el metro, custodiada por Policía y Ejército, llegó al peaje de Siberia. Tras tomarse la tarde para descansar, poco antes de la media noche la caravana arrancó rumbo a su destino final, el patio taller de la localidad de Bosa.

¿Qué pasará cuándo llegue al Patio Taller?

Una vez en Bogotá, el tren llegará a una plataforma de descarga y será montado directamente en los rieles del Patio Taller, corazón del proyecto de Línea 1 del Metro y que ya alcanza el 78 % de ejecución. Posteriormente, se utilizarán máquinas diésel para mover los vagones, acoplarlos y prepararlos para las pruebas.

Se espera que las pruebas con el tren en el patio taller comiencen entre la cuarta semana de septiembre y la primera semana de octubre, momento en el que se conectará al sistema de energía de Bogotá.

