Cuarto día de intensa búsqueda sin rastro alguno de Valeria Afanador, de 10 años

Los esfuerzos por encontrar pistas que lleven al paradero de Valeria Afanador Cárdenas, menor de 10 años con síndrome de down desaparecida desde el 12 de agosto, no paran en Cajicá. Tanto organismos de socorro y Ejército se han unido a las labores, sin resultados concretos. En medio de varias hipótesis, incertidumbre y esperanza, este es el panorama tras cuatro días de búsqueda.

Al lugar de los hechos, la vereda El Canelón del municipio de Cajicá, han llegado soldados del Ejército y Bomberos de varios municipios. No obstante, la ausencia de rastros concretos ha llevado a aumentar la recompensa de $20 a $50 millones, y a ampliar el rango de búsqueda, así como valorar nuevas hipótesis al rededor de lo que sucedió con la menor de 10 años en el descanso del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.

El tiempo es clave, ya que después del quinto día de labores cambia la dirección de la búsqueda. En el lugar de los hechos, el capitán Álvaro Farfán, señaló a El Espectador: “tenemos un periodo de tiempo operacional de 5 días, iniciales para hacer todo el proceso de búsqueda. Después de eso, hay que ir paralelo con otros procesos que ya se salen de la de la competencia de los grupos de atención de emergencias”.

Andrea Medina, consultora del colegio, habló también: “es algo inaudito, es algo inexplicable. Algo en lo que no tenemos una explicación lógica o veraz. La hemos buscado por todo lado, pero no aparece”, señaló a este diario.

“Los niños acá con discapacidad, porque son varios, no tienen una persona específica de cuidado, están salvaguardados por todo el colegio. Nosotros nos damos cuenta de que Valeria ya no está después de 10 minutos, cuando activamos la ruta interna. En media hora, activamos la alarma y a los 45 minutos a la policía”.

Añadió el capitán Farfán que, el 12 de agosto, después de la 1:00 de la tarde, tras casi dos horas más tarde del último avistamiento de la menor en el colegio campestre, Bomberos recibió la llamada. “Se hizo el desplazamiento y la movilización de todos los cuerpos de socorro y de bosque y rescate por parte de la administración municipal, la dirección de gestión de riesgo y el cuerpo oficial de bomberos”.

El delegado departamental insistió en que se activaron diferentes organismos de comunicación y se estableció un puesto de mando unificado para iniciar las labores y las actividades de búsqueda. Sobre las hipótesis, dijo: “se tenían tres: la primera, era que la niña hubiera caído al río. La segunda, que la niña hubiera bordeado el río y hubiera salido hacia las áreas circundantes del río y la tercera, que hubiera salido hacia alguna calle y se hubiera ido por algún lado del municipio”.

¿Qué se sabe de la desaparición?

Valeria Afanador Cárdenas desapareció sobre las 10:30 a.m., en inmediaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda El Canelón (Cajicá). Las cámaras de seguridad de la institución captaron a la estudiante dirigirse a la zona de arbustos cercanos a la reja que colinda con el sector del río Frío.

“Desde ese momento, no se ha registrado en las cámaras su regreso por el mismo punto”, indica el comunicado del colegio. Adicional, informaron que sus brigadistas iniciaron la búsqueda inmediata, una vez el personal del colegio notó que la menor no estaba.

En respuesta a la situación, el colegio activó el protocolo interno de búsqueda, se han unido municipios y bomberos de la región, sin lograr resultados, razón por la cual se duda si la menor no cayó al río. El rango de búsqueda se ha ampliado, así como las hipótesis.

Otras hipótesis y versiones

En entrevistas dadas al medio Chía Radio 24, familiares de Valeria Afanador hicieron un recuento de lo que ha sido su intensa búsqueda y las hipótesis que rondan. Durante un recorrido nocturno, Felipe Afanador, primo de la menor, indicó lo que se vio en las cámaras de seguridad:

“Pudimos evidenciar que, en la cancha de fútbol, la niña intenta entrarse entre las matas, se sale, hace el recorrido hasta la esquina del colegio y se devuelve hasta que llega un momento en el que no se ve que vuelva al colegio”, señaló.

Por otro lado, la búsqueda en el río, infructuosa hasta el momento, ha llevado a ampliar el rango y valorar otras hipótesis. “Hay un tronco que atraviesa una parte del río y este mismo no es hondo”, dijo Felipe Afanador al medio regional.

El joven contó también que hubo un automóvil que llamó la atención de las autoridades y el cual fue localizado, pero durante la inspección, no se halló nada sospechoso. “Entre las hipótesis se valora si la niña fue recogida y no esté en esta área, sino refugiada en algún sitio, todo está en investigación”.

La madre de la menor, en entrevista con La W, enfatizó en que la familia se siente respaldada por el colegio y lo sucedido “es responsabilidad de todos”. Adicional, la mamá descartó las hipótesis que hablan de un hombre que podría habérsela llevado.

“Es falso, no hay que caer en especulaciones”, indicó Luisa Cárdenas. “Si alguien la ha visto, o alguien la tiene, no le dé miedo, llévela al colegio, necesitamos que Valeria esté con su familia, que esté bien”, concluyó.

