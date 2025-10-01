Cundinamarca: reforzarán controles contra tráfico de especies en semana de receso

En 2024, las autoridades rescataron más de 600 ejemplares de diferentes especies en Bogotá y Cundinamarca. Foto: Cortesía

Durante la semana de receso, autoridades ambientales en Cundinamarca intensificarán los operativos de control y sensibilización para combatir el tráfico de fauna y flora silvestre, considerado uno de los delitos ambientales más graves en el mundo y de gran impacto en el departamento, dada su riqueza ambiental.

El tráfico de fauna silvestre pone en grave riesgo la biodiversidad del país, la salud pública y la vida de miles de animales. Lamentablemente el delito aumenta en épocas vacacionales por el desplazamiento tanto de familias, como de grupos de turistas nacionales y extranjeros

“Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para que, no solo se abstenga de comprar animales silvestres con la excusa de acogerlos como mascotas o para la preparación de recetas y alimentos, sino que, además, no compre ni regale, artículos elaborados a partir piel, plumas, uñas o cualquier otro elemento que provenga de la fauna protegida”, señaló Carlos Eduardo Rodríguez, Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la CAR.

Estos controles son claves, ya que las autoridades han identificado a Bogotá y Cundinamarca como puntos estratégicos dentro de las 37 rutas de comercialización ilegal de especies silvestres detectadas en el país.

¿Cuáles son las especies más afectadas?

Según señalaron, son las aves, que en su mayoría provienen de la región Caribe, junto con canarios y semilleros. Además, han evidenciado un preocupante tráfico de tortugas terrestres y acuáticas.

“Es fundamental recordar que cada animal silvestre desempeña un papel esencial en el equilibrio de nuestros ecosistemas: controlan plagas, dispersan semillas y mantienen la salud de los hábitats. Sacarlos de su entorno no solo les priva de su libertad, sino que, en muchos casos, pueden ser portadores de enfermedades que representan un riesgo para la salud humana”, explicó afirmó Carlos Eduardo Rodríguez, Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la CAR.

Cabe resaltar que el tráfico ilegal de fauna silvestre es un delito tipificado en la legislación colombiana y conlleva graves consecuencias jurídicas. Las sanciones pueden alcanzar hasta 40.000 salarios mínimos legales vigentes y penas de prisión de hasta 11 años.

¿Cuáles son los canales para denunciar el delito?

Las entidades establecieron las siguientes líneas de atención, en caso de observar o ser testigo de la actividad de tráfico ilegal de fauna:

Secretaría de Ambiente de Bogotá: 3188277733

CAR- Gobernación de Cundinamarca: 316 524 4031

Parques Nacionales Naturales:3229471031

CORPOGUAVIO: 3143957802

CORPORINOQUÍA: 3108712407

Policía Nacional: 123

