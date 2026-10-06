Para garantizar el retorno seguro a casa de los fans, Transmilenio anunció que tendrá operación extendida del servicio durante los tres días. Para el sábado y lunes será en cuatro…

Bogotá vivirá un puente festivo cargado de música. Este sábado, domingo y lunes 12 de octubre, se celebrará los 30 años del Festival Rock al Parque con más de 60 artistas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón y una proyección de más de 30 mil asistentes.

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De Rock al Parque a casa: así será la operación especial de Transmilenio

Para garantizar el retorno seguro a casa de los fans, Transmilenio anunció que tendrá operación extendida del servicio durante los tres días. Para el sábado y lunes será en cuatro estaciones: 7 de agosto y Movistar Arena en la troncal NQS; y CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro en la troncal ElDorado. Los horarios, dependerá de la demanda de usuarios. Mientras que el domingo, aplicará solo para las estaciones 7 de agosto y Movistar Arena.

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Durante estas fechas, también habrá 17 rutas del SITP disponibles con diferentes destinos.

“Tras los exitosos resultados de la operación especial para los conciertos de BTS en el estadio El Campín, en las que movilizamos cerca de 25.000 personas de regreso a sus hogares en ambas jornadas, ahora tenemos otro gran reto para facilitar la movilidad de los asistentes a estos dos grandes eventos durante este fin de semana con festivo. Invitamos a la ciudadanía a usar el transporte público de Bogotá que ofrece un servicio de calidad y a precios justos”, aseguró el subgerente de Operaciones, Jaime Monroy.

Concierto Iron Maiden

Iron Maiden llegará a Bogotá con su gira ‘Run For Your Lives World Tour 2026’ por 50 años de trayectoria. La única fecha de presentación será este domingo en el Vive Claro.

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Transmilenio, también anunció que al cierre, contará con operación especial en las estaciones CAN- British Council y Salitre El Greco – Vive Claro, en la troncal ElDorado con servicios hacia ocho (8) portales del sistema, así como 33 servicios del SITP, que solo operarán en horario habitual:

¡Bogotá tendrá el fin de semana más metalero del año! 💛🤘❤️



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Iron Maiden regresa a Colombia 🇨🇴 y nosotros ya estamos listos para llevarte y hacer historia en el Vive Claro – Distrito Cultural 🎸🎶🏟



🚍🚎 Te dejamos las rutas de TransMi que te llevan y te regresan del… pic.twitter.com/NRboOOUCSN — TransMilenio (@TransMilenio) October 6, 2026

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