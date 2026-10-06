Estudiante de periodismo denunció malos tratos en estación San Victorino: TM respondió

De acuerdo con un comunicado del medio estudiantil Plaza Capital de dicha institución universitaria, el día 28 de septiembre sobre las 6:20 p. m., Julián David Niño estaba tomando fotografías y videos para documentar una investigación relacionada con el control que hacen los guardias de seguridad para evitar el…

Bloqueando la grabación, quitando documentos y tomándoles fotografías, eso fue lo que relató un estudiante de periodismo de la Universidad del Rosario mientras realizaba una reporteria en la estación de San Victorino de Transmilenio.

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De acuerdo con un comunicado del medio estudiantil Plaza Capital de dicha institución universitaria, el día 28 de septiembre sobre las 6:20 p. m., Julián David Niño estaba tomando fotografías y videos para documentar una investigación relacionada con el control que hacen los guardias de seguridad para evitar el ingreso de colados.

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"A esa hora Julián sacó su cámara de video cuando uno de los guardas intervino bloqueando con su mano la grabación, exigiendo que no se podía hacer ningun tipo de documentación audiovisual dentro de la estación. Él expresó que era periodista, varios guardas lo rodearon y le solicitaron que se acreditara con algún documento", relata el medio.

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El alumno, agregan, así lo hizo, pero le tomaron foto al documento y "lo compartieron vía Whatsapp, reportando la situación por su radio de comunicaciones".

Plaza Capital, continúo detallando que los guardas le hablaron a Julián de un supuesto delito que estaba cometiendo, que debía haber pedido permiso para grabar y, por lo tanto, llamarían a una patrulla de la Policía. "Él expresa que durante todo el procedimiento mantuvo la calma y dispuesto al diálogo. Finalmente el vigilante le devolvió el documento y le manifestó que no se moviera del sitio". El estudiante, al ver la situación, "tomó su documento y se fue", concluyen en el comunicado.

El medio estudiantil y la Universidad del Rosario, recordaron que las estaciones del sistema de Transmilenio son un espacio público y Julián ejercía una labor que ampara la Constitución.

Transmilenio respondió

Ante los presuntos hechos de vulneración a la libertad de prensa, la Empresa Transmilenio se pronunció informando que luego de verificar los hechos desde el Centro de Control del Sistema, "no se observa ningún tipo de anomalía en el procedimiento por parte del personal de seguridad con el periodista estudiante, que vaya en contra de los protocolos y procedimientos dignados desde la institucionalidad".

Reconocen que sí se hizo un ejercicio de verificación de identidad, pero que hace parte de los protocolos de seguridad del sistema. "El personal de vigilancia puede efectuar procedimientos de verificación de identidad. Sin embargo, estos deben desarrollarse siempre con respeto, proporcionalidad y apego a los lineamientos de servicio establecidos".

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Asímismo, señalaron que si bien el sistema es un espacio público, los periodistas deben ejercer su actividad "en el marco de las normas establecidas y los lineamientos contenidos en el Manual del Usuario". "La oficina de comunicaciones de Transmilenio S. A. mantiene permanente disposición para coordinar y facilitar el acceso de los medios de comunicación al Sistema, así como para brindar acompañamiento cuando las condiciones de la actividad lo requieran". agregaron.

Por último, indicaron que reforzarán los procesos de sensibilización y fortalecimiento de lineamientos con el personal de vigilancia.

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