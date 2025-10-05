Defensoría e IHR Legal lanzan manual para presentar casos ante la CIDH

Discusión de la CIDH. Foto: Race and Equality

La Defensoría del Pueblo y la firma internacional IHR Legal presentarán el próximo 8 de octubre el Manual sobre preparación y presentación de peticiones individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una guía práctica dirigida a quienes trabajan o estudian temas de derechos humanos y buscan fortalecer su conocimiento del Sistema Interamericano.

El evento académico se realizará a las 8:00 a.m. en el Auditorio Alfredo Molano de la sede nacional de la Defensoría del Pueblo, con entrada libre y registro previo. Además de la exposición del autor, Ignacio Javier Álvarez Martínez, la jornada incluirá un taller de simulación sobre la preparación de una petición ante la CIDH y un panel de expertos que compartirán experiencias de litigio y defensa de derechos humanos en el ámbito internacional.

Quienes asistan recibirán de forma gratuita la versión digital del manual, una herramienta que busca fortalecer la capacidad técnica de funcionarios, estudiantes, organizaciones sociales y abogados para acudir al sistema regional de protección de derechos humanos.

El autor del manual, Ignacio Javier Álvarez Martínez, fue Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y actualmente dirige IHR Legal y Álvarez Martínez Law Firm. Su experiencia incluye más de una década en el sistema interamericano y litigios internacionales en representación de víctimas de violaciones de derechos humanos ante la ONU y la CIDH.

Por su parte, IHR Legal es una firma internacional e interdisciplinaria integrada por juristas de distintas nacionalidades, dedicada al asesoramiento y litigio estratégico en derecho internacional de los derechos humanos. En Colombia, la representa el doctor Carlos Vicente de Roux, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La firma ha liderado casos de alto impacto, entre ellos la denuncia presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por las violaciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, proceso que sigue bajo investigación internacional.

Con este nuevo manual, la Defensoría y IHR Legal buscan fortalecer las herramientas de acceso a la justicia internacional y acercar a la ciudadanía al funcionamiento de uno de los sistemas de protección más importantes del continente.

