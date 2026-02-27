Publicidad

“Quien cometa un delito violento no puede quedar libre”: Galán tras reunión con Fiscalía

Endurecer la judicialización y cerrar el paso a la impunidad: ese fue el eje de la reunión el día de hoy entre Alcaldía, Fiscalía y Policía.

Redacción Bogotá
28 de febrero de 2026 - 01:30 a. m.
Operativos contra el hurto y el microtráfico en el barrio La Capuchina, en el centro de Bogotá
Foto: Secretar
Cambios legales, más uso de tecnología y trabajo coordinado entre Fiscalía, Policía y Alcaldía: esa fue la hoja de ruta que dejó una reunión, que duró cadi cinco horas, para endurecer la judicialización en Bogotá.

“Quien cometa un delito violento no puede, por ningún motivo, quedar en libertad”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán al término del encuentro convocado por la fiscal general Luz Adriana Camargo, en el que participaron el ministro de Justicia, la cúpula de la Fiscalía, el subdirector de la Policía Nacional y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La reunión tuvo como eje central fortalecer el trabajo conjunto para que las capturas se traduzcan en procesos sólidos y sanciones efectivas. Según explicó el mandatario, uno de los acuerdos fue potenciar el uso de herramientas tecnológicas para identificar responsables de delitos y agilizar su judicialización. También se revisarán los obstáculos que hoy impiden que algunos casos avancen con mayor eficacia.

Además, Distrito y Fiscalía acordaron impulsar proyectos de ley que permitan introducir ajustes normativos para hacer más contundente la respuesta frente a delitos violentos.

Galán reconoció que Bogotá debe hacer más en materia de seguridad, pero insistió en que el sistema legal también requiere cambios. “Estamos convencidos de que se necesitan ajustes para que quienes cometen delitos graves no recuperen la libertad y reincidan”, señaló.

Las autoridades anunciaron que mantendrán la coordinación interinstitucional para avanzar en las medidas acordadas y reforzar la estrategia contra la criminalidad en la capital.

JOSEPATRO(ci8fp)Hace 4 minutos
De acuerdo Alcalde, se debe mejorar el código de procedimiento penal para que la reincidencia se considere desde la imputación por capturas en flagrancia por delitos anteriores y no desde la condena.
