Descubren apartamento en Mazúren que ocultaba explosivos, pólvora y partes de fusil

Vainillas de diferentes calibres y marcas Foto: POLFA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en una operación coordinada con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y la Fiscalía General de la Nación, identificó y desmanteló un taller en Bogotá dedicado a recalzar munición.

Lea más: Licor adulterado: así es el laboratorio de Bogotá que le evita unos malos tragos

La operación partió luego de una alerta de la HSI advirtiendo la entrada irregular al país de una pantalla de computador que en su interior ocultaba dos cañones para fusil de asalto M4 con sus respectivos cerrojos, lo que motivó a las autoridades a esbozar cuál era el destino.

De esta manera, la Fiscalía ordenó el allanamiento a un apartamento ubicado en el barrio Mazurén, zona norte de Bogotá, donde efectivamente encontraron:

1 pistola marca CZ calibre 9mm.

4.943 vainillas de diferentes calibres y marcas.

1.406 proyectiles de diferentes calibres.

589 cartuchos de diferentes calibres.

5.900 gramos de pólvora y 3.550 gramos de fulminantes. (material altamente inflamable).

3.470 tacos plásticos para escopeta y 1.950 gramos de perdigones.

54 partes y accesorios para armas de fuego y 12 proveedores.

“Más allá de la ilegalidad, estos talleres clandestinos ponen en grave peligro a la comunidad, ya que manipulan y alteran municiones y explosivos de forma artesanal. El riesgo era inminente, ya que esta actividad se realizaba al interior de un conjunto residencial habitado por familias”, aseguró el señor Teniente Coronel Diego Alfonso García Castañeda, Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (E).

Las investigaciones que hasta ahora adelantan las autoridades, establecieron que el inmueble pertenece a una persona propietaria de un club de tiro, quien trabaja hace más de 15 años en este gremio. Por lo tanto, al parecer los permisos, la experiencia y las empresas de fachada que tenía, le servirían para haber ingresado ilegalmente armas y partes de estas, desde Estados Unidos, evadiendo los controles aduaneros.

Le puede interesar: Transmilenio ahora también será promotor inmobiliario: retos y oportunidades

Es de resaltar que la actividad de “recalzar munición” constituye el tipo penal de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.