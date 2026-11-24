Gracias a la denuncia ciudadana y a la información recopilada por las patrullas de vigilancia, se conoció que en estos lugares se fabricaba artesanalmente la bebida para luego distribuirla. De acuerdo con las verificaciones adelantadas, los…

En los barrios Danubio Azul (Usme) y La Paz (Bosa), la Sijin de la Policía desarrolló dos diligencias de registro y allanamiento en bodegas que falsificaban sueros de hidratación de la marca Electrolit.

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Gracias a la denuncia ciudadana y a la información recopilada por las patrullas de vigilancia, se conoció que en estos lugares se fabricaba artesanalmente la bebida para luego distribuirla. De acuerdo con las verificaciones adelantadas, los establecimientos no contaban con documentación que acreditara la procedencia legal de los elementos ni tenían autorización de los titulares de la marca para su fabricación y comercialización.

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En las bodegas, las autoridades incautaron 4.322 tapas plásticas, 2.486 envases plásticos vacíos con distintivos de esta marca, 1.965 bebidas terminadas, listas para su comercialización, cuatro paquetes de insumos para la elaboración de líquidos, dos botellas plásticas que contenían líquido de color morado, una máquina artesanal y una máquina industrial para el sellado hermético. Estos elementos tendrían un avalúo comercial aproximado de COP 124 millones.

Durante la diligencia, una persona fue capturada en flagrancia por el presunto delito de corrupción de alimentos. Esta persona presentaba anotaciones por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, receptación de automotores, actos sexuales con menor de 14 años y falsedad ideológica en documento público.

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La Policía Nacional hizo un llamado a los consumidores de destruir los envases de este tipo de bebidas de rehidratación oral una vez sean consumidas, pues, como en este caso, personas inescrupulosas los están reutilizando para envasar y comercializar productos de manera ilegal.

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