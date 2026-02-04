Logo El Espectador
Bogotá

Día sin carro y sin moto: comerciantes ofrecerán incentivos para sostener sus ventas

Durante esta jornada, Fenalco estima que sectores de vestuario o artículos para el hogar registran una caída de más del 50 % de sus ventas.

Redacción Bogotá
04 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Jornada del día sin carro y moto en la ciudad de Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Este jueves 5 de febrero, se realizará una nueva jornada del Día sin carro y sin moto en Bogotá, donde se estima que más de 3.180.000 vehículos particulares y aproximadamente 521.000 motocicletas dejen de circular en la ciudad.

Si bien la medida, que regirá desde las 5:00 a. m., hasta las 9:00 p. m., busca generar hábitos en la ciudadanía encaminados a la movilidad sostenible y aportar a la calidad del aire, para el comercio resulta en un impacto en sus ventas.

De acuerdo con Fenalco Bogotá- Cundinamarca, los sectores de vestuario, artículos para el hogar, accesorios y restaurantes pueden experimentar caídas superiores al 50 % en sus ventas.

No obstante, otros sectores suelen registrar un mejor comportamiento durante esta jornada y son precisamente los relacionados con la movilidad alternativa como bicicletas, movilidad eléctrica liviana y transporte público, con incrementos en ventas que pueden superar el 40 %.

Pero para compensar la caída, las estrategias más utilizadas por los comerciantes están desde ofrecer parqueaderos gratuitos o con descuento para bicicletas, patinetas u otros medios alternativos; promociones especiales y descuentos por este día; domicilios sin costo o con tarifas preferenciales, hasta experiencias en punto de venta.

“Los empresarios han aprendido a anticiparse. Algunos aprovechan para realizar inventarios o adecuaciones, mientras que otros diseñan incentivos para que los ciudadanos sigan comprando pese a las restricciones de movilidad y a las lluvias que nos acompañan por estos estos días”, explicó el dirigente gremial, Juan Esteban Orrego.

Recuerde que si usted incumple la medida del Día sin carro y sin moto, la multa estipulada en el Código Nacional de Tránsito es de COP 633.000.

