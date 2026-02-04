Día sin carro y sin moto: comerciantes ofrecerán incentivos para sostener sus ventas

Jornada del día sin carro y moto en la ciudad de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves 5 de febrero, se realizará una nueva jornada del Día sin carro y sin moto en Bogotá, donde se estima que más de 3.180.000 vehículos particulares y aproximadamente 521.000 motocicletas dejen de circular en la ciudad.

Lea más: Día sin carro en Bogotá: ¿quiénes sí pueden circular y qué vehículos quedan por fuera?

Si bien la medida, que regirá desde las 5:00 a. m., hasta las 9:00 p. m., busca generar hábitos en la ciudadanía encaminados a la movilidad sostenible y aportar a la calidad del aire, para el comercio resulta en un impacto en sus ventas.

De acuerdo con Fenalco Bogotá- Cundinamarca, los sectores de vestuario, artículos para el hogar, accesorios y restaurantes pueden experimentar caídas superiores al 50 % en sus ventas.

No obstante, otros sectores suelen registrar un mejor comportamiento durante esta jornada y son precisamente los relacionados con la movilidad alternativa como bicicletas, movilidad eléctrica liviana y transporte público, con incrementos en ventas que pueden superar el 40 %.

Pero para compensar la caída, las estrategias más utilizadas por los comerciantes están desde ofrecer parqueaderos gratuitos o con descuento para bicicletas, patinetas u otros medios alternativos; promociones especiales y descuentos por este día; domicilios sin costo o con tarifas preferenciales, hasta experiencias en punto de venta.

Le puede interesar: Primera Línea del Metro de Bogotá supera el 72 % de avance y alista pruebas en 2026

“Los empresarios han aprendido a anticiparse. Algunos aprovechan para realizar inventarios o adecuaciones, mientras que otros diseñan incentivos para que los ciudadanos sigan comprando pese a las restricciones de movilidad y a las lluvias que nos acompañan por estos estos días”, explicó el dirigente gremial, Juan Esteban Orrego.

Recuerde que si usted incumple la medida del Día sin carro y sin moto, la multa estipulada en el Código Nacional de Tránsito es de COP 633.000.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.