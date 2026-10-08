Distrito advirtió páginas falsas para pago de Pico y Placa Solidario: ¿cómo identificarlas?

Sin embargo, es durante este proceso virtual cuando se están registrando suplantaciones y estafas que alcanzan hasta el medio millón de pesos. La alerta fue emitida por la Secretaría de Movilidad, que identificó plataformas falsas y características que, a simple vista, no pueden identificarse.

El pico y placa solidario sigue siendo una herramienta que permite a los conductores pagar para quedar exentos de la restricción durante un tiempo determinado. Cualquier ciudadano puede obtener el permiso de manera diaria, mensual o semestral.

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De acuerdo con la entidad distrital, los delincuentes usan colores, logotipos, fotografías e incluso diseños similares a los de la entidad pública para generar confianza. Algunos de los portales falsos identificados, que ya fueron denunciados a las autoridades y eliminados, eran: https://www.picoyplucasolidario-movilidadbogotast/siniciar , https://wwwpicoyplacasolidario-movilidadbogotast y http://mipicoypfaca-solidario.com/picopiaco.

"En algunos casos, las páginas fraudulentas utilizan nombres casi idénticos al oficial, pero incorporan cambios en una letra, agregan o eliminan caracteres o utilizan dominios diferentes al institucional. Por ejemplo, el portal oficial utiliza ‘picoyplacasolidario’. Una modificación mínima en el nombre puede llevar a una página que no pertenece", recordó la Secretaría de Movilidad.

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Cabe recordar que el pago se realiza únicamente dentro de la plataforma oficial. No se solicitan pagos por WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes de texto, códigos QR, billeteras digitales ni cuentas de terceros.

¿Cómo hacer correctamente el trámite?

Para solicitar el permiso, los ciudadanos deben:

1. Ingresar a www.movilidadbogota.gov.co.

2. Seleccionar Pico y Placa Solidario en la sección de trámites y servicios.

3. Verificar que sean redirigidos al portal oficial picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co.

4. Seguir el paso a paso establecido en la plataforma.

5. Realizar el pago únicamente mediante los mecanismos habilitados dentro del portal oficial.

La Secretaría recomienda, además, realizar el trámite con anticipación, especialmente cuando se prevean desplazamientos en días de restricción, para evitar contratiempos.

¿Encontró una página sospechosa?

Si un ciudadano identifica una página, número telefónico o canal que ofrece tramitar el Pico y Placa Solidario por fuera de los medios oficiales, puede reportarlo a la Secretaría Distrital de Movilidad a través de sus canales de atención.

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Recuerde: para el Pico y Placa Solidario, una sola dirección es la correcta: la oficial. Antes de pagar, revise la URL. Una letra puede cambiarlo todo.

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