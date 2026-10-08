La operación contempla reversibles, restricciones para vehículos de carga, monitoreo con drones y presencia de agentes de tránsito en los corredores con mayor demanda. La Gobernación también recomendó evitar, cuando sea posible, el paso…

Cerca de 3,8 millones de vehículos se movilizarán por los principales corredores de Cundinamarca durante la Semana de Receso Escolar y el puente festivo del Día de la Raza, por lo que el departamento anunció la implementación de varias medidas especiales de tránsito que operarán hasta el lunes 12 de octubre.

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Movilidad en Cundinamarca: horarios de reversibles y restricciones para este puente festivo

La operación contempla reversibles, restricciones para vehículos de carga, monitoreo con drones y presencia de agentes de tránsito en los corredores con mayor demanda. La Gobernación también recomendó evitar, cuando sea posible, el paso por Soacha y utilizar como alternativas las vías Canoas, Mondoñedo, la calle 13 o la calle 80 debido a los consabidos trancones que suelen formarse en el ingreso a la capital por el extremo sur.

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Uno de los puntos con manejo especial estará en la vía entre La Mesa y La Vara. El viernes 9 y el sábado 10 de octubre se implementarán medidas de tránsito en este tramo, entre los kilómetros 66+300 y 85+000, en sentido de salida de los viajeros.

Ojo con los reversibles

La gobernación aunció la implementación de reversibles en los siguientes puntos:

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Para el retorno se habilitarán reversibles continuos entre Apulo y el puente de Balsillas, en el municipio de Mosquera. El domingo 11 de octubre funcionarán de 2:00 p. m. a 11:59 p. m., mientras que el lunes 12 estarán habilitados entre las 10:00 a. m. y las 11:59 p. m.

El lunes también habrá un reversible entre las avenidas Canoas y San Marón, en Soacha, en sentido Mondoñedo–Soacha, entre las 4:00 y las 8:00 p. m.

📢¡Atención, viajeros!



Durante la #SemanaDeRecesoEscolar y el #PuenteFestivo aumentará el flujo vehicular por los principales corredores del departamento.



👮‍♀️ Hasta el 12 de octubre tendremos una operación especial con monitoreo en tiempo real, reversibles, manejo del tráfico y… pic.twitter.com/MMwGUdBEcr — Secretaría de Movilidad Contemporánea Cundinamarca (@MovilidadCundi) October 8, 2026

Restricciones para vehículos de carga

Los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas tendrán restricciones en el corredor Chía–Mosquera–La Mesa–Girardot y el ramal hacia Soacha.

Estas regirán así:

Viernes 9, entre las 3:00 y las 11:00 p. m.

Sábado 10, de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.;

Domingo 11, de 2:00 a 11:00 p. m.

Lunes 12, de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

En la vía Los Alpes–Villeta, la restricción operará el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m.

La operación también contará con monitoreo aéreo mediante drones en corredores de Soacha, La Mesa y Mosquera, con el objetivo de identificar novedades y apoyar las decisiones de los equipos en terreno.

La Gobernación señaló que los viajeros podrán consultar velocidades promedio y novedades viales a través del Portal de Movilidad 360. Además, recomendó planear los recorridos, revisar las condiciones del vehículo, respetar los límites de velocidad, hacer pausas durante trayectos largos y evitar conducir después de consumir alcohol.

Durante el puente también se realizarán eventos como el Reinado Nacional del Turismo, en Girardot; el Festival Floral y de la Rumba Criolla, en Fusagasugá, y el Festival Nacional Náutico y Ecoturístico del Guavio, en Gachalá, que podrían aumentar los desplazamientos hacia esos municipios.

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