Pero no debe ser lo único. Desde el Hospital Infantil Universitario de San José, instan a tomar medidas preventivas en salud. De…

Por estos días, Bogotá ha sido protagonista de fuertes aguaceros y granizados, en plena temporada de sequía por el fenómeno de El Niño. Como lo contamos en El Espectador , aunque parezca, no son fenómenos aislados. De acuerdo con el director del Idiger, Guillermo Escobar, las lluvias seguirán presentándose en estos últimos meses, "por lo que es importante mantener medidas de prevención en viviendas y edificaciones".

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A pesar de las lluvias, El Niño no se ha ido, ni tampoco las infecciones respiratorias

Pero no debe ser lo único. Desde el Hospital Infantil Universitario de San José, instan a tomar medidas preventivas en salud. De acuerdo con los expertos, la combinación de periodos secos y precipitaciones afecta la calidad del aire y, por ende, genera irritaciones en las vías respiratorias, desencadenando síntomas en personas sensibles.

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“Los más vulnerables en estas situaciones siempre son los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares”, señala Dipsella Hernández, coordinadora de Terapia Respiratoria. Y es que la exposición a humo, polvo y partículas finas puede producir irritación en ojos y garganta, tos, sensación de pecho apretado, dificultad para respirar o exacerbar una crisis de asma.

Mayores de 60 años siguen en alerta

Al corte de la semana epidemiológica 38 de 2026, Bogotá registró una reducción acumulada del 18,1 % en la morbilidad por infección respiratoria aguda (IRA) frente al mismo periodo de 2025.

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Las hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave disminuyeron 22 %, las atenciones en consulta externa y urgencias bajaron 18 % y los ingresos a unidades de cuidados intensivos se redujeron 10,1 %. Durante la última semana analizada, además, las consultas permanecieron estables y dentro de los umbrales históricos de la ciudad.

Sin embargo, hay un dato que obliga a mantener la prevención: entre los mayores de 60 años, las atenciones continúan ubicándose en la zona de alerta del canal endémico de Bogotá, pese a que durante la última semana disminuyeron 2,8 %.

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Síntomas como tos persistente, falta de aire, silbidos en el pecho, irritación de garganta y ojos, mareos o fatiga "deben llamar la atención", señala la especialista Hernández.

Cómo cuidarse

La herramienta clave para los ciudadanos es el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA), que permite consultar prácticamente en tiempo real cómo está el aire en distintos puntos de la capital y conocer el riesgo para la salud asociado a la contaminación atmosférica. También ofrece un pronóstico para las siguientes 48 horas.

Las personas con asma, EPOC u otra enfermedad respiratoria deben mantener el tratamiento formulado y comprobar que estén utilizando correctamente sus inhaladores. Los niños pequeños, los mayores de 60 años y las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares requieren especial vigilancia.

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Dipsella Hernández, coordinadora de Terapia Respiratoria del Hospital Infantil Universitario de San José, también recomienda acudir a urgencias cuando la dificultad para respirar sea intensa, aparezca dolor en el pecho o los labios adquieran una tonalidad azulada. En niños, son señales adicionales de alarma el hundimiento de las costillas al respirar, la somnolencia excesiva o la dificultad para beber líquidos.

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